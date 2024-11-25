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Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket (25 Kasım)

Borsa İstanbul'da bugün 4 şirketten KAP'a 'yeni iş ilişkisi' başlığı altında bildirimler geldi. İşte o şirketler

25 Kasım 2024 | 22:14
Borsada bugün 'yeni iş ilişkisi' duyuran 4 şirket (25 Kasım)

ASTOR ENERJİ A.Ş. (ASTOR)

Açıklama şöyle: Şirketimiz yurtdışında yerleşik özel bir firma ile Ukrayna enerji altyapısının yenilenmesine yönelik olarak 22.11.2024 tarihinde 29.490.000 USD (1.016.349.258 Türk Lirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında "14 adet güç transformatörü" için satış sözleşmesi imzalamıştır. Yapılan sözleşmenin 2023 yılı hasılatına oranı % 6'dır.

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)

Açıklama şöyle: Şirketimize, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürlüğü'nün açtığı üç lottan oluşan Muğla, Kütahya, İzmir ve Trabzon İl Hizmet Binalarının Bilgi Sistem Altyapısı Kurulması ihalesinin bir lotunun uhdemizde kaldığı bildirilmiştir. İhale bedeli KDV hariç 26.950.000 TL'dir. (Yirmi altı milyon dokuz yüz elli bin Türk Lirası)

FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (FORTE)

Şirketten KAP'a yapılan bir diğer bildirim şöyle: Şirketimiz, Kamuyu Aydınlatma Platformunda 29/12/2023 tarihinde Havelsan A.Ş. ile Milli Savunma Bakanlığı Bilgi Sistemi Modernizasyonu Projesi Yazılım Geliştirme ve Danışmanlık Hizmeti Alımı çerçeve sözleşmesi imzalandığını bildirmiş olup açıklama metninde işin uzatma opsiyonuna sahip olduğu belirtilmişti. İlgili iş uzatım opsiyonuna istinaden, Havelsan A.Ş. tarafından, şirketimize 25/11/2024 tarihinde ilgili uzatma opsiyonunun kullanılmak istenildiği bildirilmiş olup sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli KDV hariç 1.200.000 USD'dir. (Birmilyonikiyüzbin Amerikan Doları)

CW ENERJİ MÜHENDİSLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (CWENE)

Açıklama şöyle:  Şirketimiz ile Türkiye  genelindeki satış noktaları arasında gerçekleştirilen müzakereler çerçevesinde  2025 yılı faaliyet dönemi boyunca ürün alımına ilişkin olarak toplam 5 satış  noktamız ile toplamda KDV Hariç 295.000.000,00 TL ( İkiYüzDoksanBeşMilyonTürkLirası) tutarında ürün satışına ilişkin ürün satışı çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır. Ürün satışlarına  ilişkin ödeme ve teslim gibi özel koşullar ve şartlar her bir alım kısmı için  ayrıca kararlaştırılacak olup Sözleşme şirketimizin ürün portföyünde satış noktalarına satışa sunduğu tüm ürünleri kapsamaktadır. Ürünlerin kısımlar halinde 2025 yılı sonuna kadar teslimi planlanmaktadır.  

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MANAS)

Açıklama şöyle: Mısır Arap Cumhuriyeti'nde faaliyete başlayan Şubemiz LENE MANAS EGY FOR TRADE, INDUSTRY, IMPORT AND EXPORT CO, muhtelif çaplarda uzaktan haberleşmeli su sayacı ve yedek parçaların teminini kapsayan bir sipariş almıştır. Siparişin toplam tutarı 23.559.472 EGP olup, güncel çapraz döviz kuru üzerinden yaklaşık 475.000 ABD doları karşılığına denk gelmektedir. Söz konusu sipariş kapsamında ürünlerin teslimatlarının 2025 yılı ilk yarısında  partiler halinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

 

 

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