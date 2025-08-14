ARA
DOLAR
40,80
0,06%
DOLAR
EURO
47,60
-0,26%
EURO
GRAM ALTIN
4375,75
-0,56%
GRAM ALTIN
BIST 100
10824,55
-1,15%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada cuma günü temettü dağıtacak 2 şirket var

Borsada cuma günü temettü dağıtacak 2 şirket var

Borsa İstanbul'da haftanın son günü (15 Ağustos) temettü dağıtacak 2 şirket bulunuyor.

14 Ağustos 2025 | 18:01
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 2 şirket var

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 2 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi yarın, yani 15 Ağustos 2025. Hisselerin fiyatında kar payı nedeniyle düzeltme olacak. İşte o şirketler:

EFOR ÇAY SANAYİ TİCARET A.Ş. (EFORC)
Şirket pay başına brüt 0,1377410 TL, net 0,1170798 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ağustos, ödeme tarihi ise 19 Ağustos 2025.

İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ A.Ş. (ISSEN)
Pay başına brüt 0,090 TL, net 0,0765 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ağustos, ödeme tarihi 19 Ağustos.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL