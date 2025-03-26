Borsada dün bedelsiz kararı duyuran 2 şirket

SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK (SAMAT)

Şirket dün (25 Mart) KAP'a yönetim kurulunun yüzde 301,17617 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı hakkında açıklama yaptı.

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. (TURSG)

Şirketten dün KAP'a yapılan açıklamada "Mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 50.000.000.000 TL dahilinde, 5.000.000.000 TL olan ödenmiş sermayenin %100 oranında ve 5.000.000.000 TL tutarında bedelsiz artırılarak 10.000.000.000 TL'ye çıkarılmasına, ilgili hususun Genel Kurula sunulmasına, Genel Kurul onayının ardından ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir" denildi.



