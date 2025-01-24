Borsada dün geri alım yapan 4 şirket (23 Ocak)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Açıklama şöyle: 23.01.2025 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak 21,38 TL - 21,60 TL fiyat aralığından 28.166 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Geri Alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemle birlikte LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. sermayesindeki paylarımız 23.01.2025 tarihi itibariyle %3,03'e ulaşmıştır.



KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

Açıklama şöyle: 15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 23.01.2025 tarihinde 2,1500 - 2,1600 TL fiyat aralığından (ortalama 2,1551 TL) 98.675 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 30.186.448 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,40)



TEKFEN HOLDİNG A.Ş. (TKFEN)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 23.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 64,50-65,05 TL (ağırlıklı ortalama 64,85 TL) fiyatından toplam 160.000 TL nominal değerli TKFEN payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 12.400.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirketimiz sermayesine oranı %3,3514'dür.



FRİGO-PAK GIDA MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (FRIGO)

Açıklama şöyle: Hisse geri alım programı kapsamında, Ortaklığımız tarafından 23.01.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,00 TL fiyattan 20.000 TL nominal değerli FRIGO payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 4.100.000 TL'ye (4.100.000 adet) ulaşmış olup, Ortaklık sermayesine oranı %2,79' dur.