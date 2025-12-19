Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Süreç hakkında neler biliniyor?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretini belirlemek üzere süreci geçen hafta başlattı. Komisyon, dün ikinci toplantısını gerçekleştirdi ancak toplantının ardından herhangi bir rakam açıklanmadı. Yasal takvim gereği yeni asgari ücretin 2025 yılı sona ermeden duyurulması bekleniyor. Peki, 2026 yılı asgari ücret belirleme sürecinde şimdiye kadar neler yaşandı? İşte tüm gelişmeler…
1 İlk toplantı 12 Aralık tarihinde gerçekleştirildi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılı asgari ücretinin belirlenmesi için ilk toplantısını 12 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya hükümet temsilcileri ile işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri katıldı.
2 TÜRK-İŞ, asgari ücret görüşmelerine katılmıyor
Toplantıya işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ katılmadı. TÜRK-İŞ, komisyon yapısının değiştirilmemesi ve geçen yıl yapılan asgari ücret zammının enflasyonun altında kalması nedeniyle 2026 yılı asgari ücret görüşmelerine katılmayacağını duyurmuştu.
İlk toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ, ikinci toplantıda da yer almadı.
3 Bakan Işıkhan ne dedi?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Vedat Işıkhan ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ilk toplantı öncesi bir araya gelerek ön görüşme gerçekleştirdi.
Toplantı sonrası bir açıklama yapan Bakan Işıkhan, her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyonun çalışmaları açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.
Işıkhan, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz." dedi.
4 İlk toplantıdan karar çıkmadı
12 Aralık’ta gerçekleştirilen toplantının herhangi bir rakam açıklanmadı. İkinci toplantının 18 Aralık 2025 tarihinde düzenleneceği duyuruldu.
5 Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretle ilgili ne dedi?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Komisyonda işverenleri temsilen yer alan TİSK'ten ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum." ifadelerini kullandı.
6 İkinci toplandı dün yapıldı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını dün gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret belirleme sürecinin, sosyal diyalog çerçevesinde yürütülen görüş ve değerlendirmeler doğrultusunda sürdüğü belirtildi.
7 İkinci toplantıda neler konuşuldu?
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ikinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin hazırladıkları raporların komisyonla paylaşıldığı belirtildi.
Öte yandan Bakan ışıkhan, görüşme öncesi TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı konfederasyon genel merkezlerinde ziyaret etti.
8 Üçüncü toplantı ne zaman yapılacak?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ne zaman yapılacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.
9 Asgari ücret ne zaman açıklanacak?
Yasal takvim gereği yeni asgari ücretin 2025 yılı sona ermeden açıklanması gerekiyor. Bakan Vedat Işıkhan, bu hafta yaptığı bir açıklamada, rakam konuşmak için henüz erken olduğunu belirtti.
Asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalışmalar çoğunlukla dört toplantı çerçevesinde sonuçlandırılıyor. Ancak bazı dönemlerde, sürecin uzamaması amacıyla üçüncü toplantıda da uzlaşıya varılabiliyor.
10 Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?
2026 yılı asgari ücretine yapılacak zam için çeşitli rakamlar konuşuluyor. Uzmanlar, asgari ücret artışı için yüzde 20’den yüzde 33’e kadar oranları gündeme getiriyor.
Bankacılık devi JPMorgan, 2026 yılı asgari ücretinde yüzde 25'lik bir artış öngörüldüğünü açıklamıştı.
11 Olası zam senaryoları neler?
Tahminler doğrultusunda asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması durumunda net asgari ücret 26 bin 524 TL olacak.
Yüzde 25'lik zam yapılması durumunda net asgari ücret 27 bin 630 TL'ye ulaşacak.
Yüzde 30'luk bir zam olursa 2026 yılında net asgari ücret 28 bin 735 TL'ye yükselecek.
12 Asgari ücretin işveren maliyeti ne kadar?
2025 yılı brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş, net asgari ücret ise 22 bin 104 lira 67 kuruş.
Bir işçi için asgari ücretin işverene toplam maliyeti 30 bin 621 lira 48 kuruş seviyesinde bulunuyor.