Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Süreç hakkında neler biliniyor?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bakan Vedat Işıkhan ve TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ilk toplantı öncesi bir araya gelerek ön görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası bir açıklama yapan Bakan Işıkhan, her iki tarafın da yaklaşım ve değerlendirmelerinin Komisyonun çalışmaları açısından önemli olduğuna vurgu yaptı.

Işıkhan, "Bakanlık olarak sosyal diyaloğu esas alan bu çalışmalarımızı Komisyon olarak sürdüreceğiz. Asgari Ücret tespit Komisyonu'nun işleyişi içinde sonuna kadar, sosyal diyaloğa açık olarak süreci tamamlayacağımıza inanıyoruz." dedi.