Asgari ücret ne kadar olacak? Dikkatler üçüncü toplantıda

Milyonlarca çalışanı ve birçok ödeme kalemini etkileyecek 2026 yılı asgari ücreti sürecinde sona yaklaşılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirdi. Gözler komisyonun üçüncü toplantısına çevrilirken, toplantının tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu toplantının önümüzdeki hafta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

İkinci toplantıda hangi gündem maddeleri öne çıktı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı temsilcileri ekonomik verileri ve raporları paylaştı.

Görüşmelere, işçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ilk toplantıda olduğu gibi katılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından ikinci toplantı sonrası yapılan açıklamada, toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı konfederasyon genel merkezlerinde ziyaret ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Bakan Işıkhan'ın konfederasyon genel başkanları ile yaptığı görüşmeler sırasında dile getirilen hususları komisyona ilettiği kaydedilirken, "Sürecin, sosyal diyalog anlayışı çerçevesindeki görüş ve değerlendirmeler dikkate alınarak yürütülmesine devam edilecek olup, Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

Bakan Işıkhan ikinci toplantı öncesi yaptığı bir açıklamada da, ""Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Yasal takvim kapsamında yeni asgari ücretin 2025 yılı sona ermeden duyurulması gerekiyor. Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin görüşmeler genellikle dört toplantı sonunda tamamlanıyor. Ancak bazı dönemlerde, sürecin daha fazla uzamaması için üçüncü toplantıda da mutabakat sağlanabiliyor.

Asgari ücret hangi ödeme kalemlerini etkiliyor?

Asgari ücret, milyonlarca çalışanı etkilemesinin yanı sıra birçok ödeme kalemi üzerinde de belirleyici olacak. Buna göre, yeni yılda geçerli olacak en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı yeniden belirlenecek.

Kıdem ve ihbar tazminatı tutarları güncellenecek; en düşük iş göremezlik ödeneği, stajyer ücretlerinin alt sınırı ile Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri başta olmak üzere birçok kalemde değişiklik yapılacak.

2025 yılı net asgari ücreti 22 bin 104 lira 67 kuruş

Hâlihazırda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş olduğu biliniyor.

Bu tutarın 26 bin 5 lira 50 kuruşu brüt asgari ücretten, 4 bin 95 lira 87 kuruşu sosyal güvenlik priminden, 520 lira 11 kuruşu ise işveren işsizlik sigortası fonundan oluşuyor.