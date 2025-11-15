İlaç ve kozmetik sektörünün gözdesi: Dünyanın en pahalı baharatı o ilde hasat ediliyor

İlaçtan kozmetiğe kadar birçok alanda kullanılan safranın hasadı, Adana'nın Kozan ilçesinde başladı. Bu yıl rekoltede düşüş yaşanması nedeniyle gram fiyatı 600 liraya yükselen safranın ekonomik getirisi ise oldukça yüksek.
1 1 dönüm alandan 100 gram safran edilecek
İklim krizi ve kuraklık nedeniyle bu yıl 1 dönüm alandan 100 gram safran hasat edilmesi bekleniyor.
2 Safran çiçekleri tek tek toplanıyor
Dünyanın en pahalı baharatı kabul edilen safranın çiçekleri tek tek toplandıktan sonra içindeki kırmızı teller çıkartılıyor ve kurutuluyor.
3 İlaç ve kozmetik sektörlerinde de kullanılıyor
Safran; ilaç, kozmetik ve gıda sektöründe kullanılıyor. Tıbbi aromatik bitkiler içinde yüksek katma değere sahip ürünler arasında bulunuyor.
4 İlk hasat gerçekleşti
İlçede tek üretici olan Ali Gök, Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bihter Zaimoğlu Onat ve ilçe tarım müdürlüğü görevlileri ile birlikte ilk hasadını gerçekleştirdi.
5 "Safranın anavatanı Toros etekleri"
Bölgede 3 dönümde üretim yapan ancak bu yıl soğanları yenilemek için 1 dönümlük ekime geçen üretici Ali Gök, safranın Osmanlı döneminde anavatanının Toros Dağları etekleri olduğunu belirtti.
6 "İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle çiçek sayısı azaldı"
Gök, "650 rakımda üretim yapıyorum. Geçen yıl 3 dönümdü ama bu yıl 11 Nisan'da yağan kar nedeniyle safran soğanlarının gelişimi zayıf kaldı. Bu yüzden 1 dönüm alanda üretim yaptım. Normalde 1 dönümden 500–600 gram ürün alıyoruz ama bu yıl 100 gram civarında olacak. İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle çiçek sayısı azaldı. Safranın anavatanı Osmanlı döneminde Torosların etekleriydi. 140 bin çiçekten 1 kilo safran çıkıyor. Kalitesi çok yüksek, gramı 600 TL. Bu sene hem burada hem Bolu'da üretim az. Hasat dönemi yaklaşık 45 gün sürüyor" ifadelerini kullandı.
7 "Kozan, birçok ürüne ev sahipliği yaptı"
Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı ise ilçenin tarımsal alanda Türkiye'de öncü birçok ürüne ev sahipliği yaptığını ifade etti.
8 "Safranın getirisi yüksek"
Atlı, "Torosların zirvesine çıktığınızda farklı endemik bitkilerle karşılaşıyoruz. Burada zeytin, mantar, safran üretilebiliyor. Bitkisel üretim açısından çok değerli bir bölgedeyiz. Ali Gök abimize girişimcilik ruhu için teşekkür ediyorum.
Safranın gelir getirisi yüksek, iklim şartları uygun olduğunda ekonomik katkısı büyük. İlçe tarımın sulama desteğiyle kurulacak paneller ile gelecek yıl daha geniş alanda üretim yapılabilecek "şeklinde konuştu.
9 "Bilimsel ve ekonomik açıdan önemli bir değer"
Kozan Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Bihter Zaimoğlu Onat da safranın bölge için bilimsel ve ekonomik açıdan önemli bir değer olduğunu kaydetti.
10 "Göğüs kanserinin önlenmesi konusunda bilimsel araştırmalarda değerlendiriliyor"
Onat, "Safran, Kozan için çok kıymetli bir bitki. Tıbbi aromatik bitki çeşitliliği açısından zengin bir bölgedeyiz. Bu üretim, mikroklimatik açıdan da önemli. Safranın yaygınlaşması ve tıbbi aromatik bitkilerin artırılması, iklim değişikliğiyle mücadelede de kritik. İran bölgesinde yoğun kullanılan safran, göğüs kanserinin önlenmesi konusunda da bilimsel araştırmalarda değerlendiriliyor" dedi.