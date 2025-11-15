500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu? Murat Kurum açıkladı

Dar gelirli vatandaşların uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olmasına yönelik başlatılan 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular 10 Kasım 2025 tarihi itibarıyla başladı. e-Devlet üzerinden yapılan başvurular 18 Aralık'ta, banka şubeleri aracılığıyla yapılan başvurular ise 19 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Öte yandan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, projeye başvurular hakkında detaylar paylaşmaya devam ediyor.

Bakan Kurum, katıldığı bir televizyon programında ilk 5 günde yaklaşık 3 milyon kişinin başvuru yaptığını belirtip, "Geçerli olan sayı 2 milyon 879 bin; yani yaklaşık 3 milyon kişi diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

"Bu örnek bir proje olsun istiyoruz."

Bakan Kurum, bu projenin örnek olmasını istediklerini belirterek, deprem bölgesinde 500 bin konut projesini eş zamanlı yürüttüklerini de kaydetti:

"Açıkladığımız gün itibarıyla milletimiz bu projeyi benimsedi. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımız aidatın da altında bir bedelle ev sahibi olabilecekler. Bugüne kadar 2 milyon 879 bin geçerli başvuru yapıldı, yaklaşık 3 milyon diyebiliriz. Bu örnek bir proje olsun istiyoruz. Deprem gerçeğini görüyor, bunu bertaraf edecek sağlam, yaşanabilir kentleri inşa etmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar 1 milyon 750 bin sosyal konut yaptık, alnımızın akıyla teslim ettik.

Deprem bölgesinde 500 bin konut projesini eş zamanlı yürütüyoruz, 350 binini yarın teslim ediyoruz. Dolayısıyla aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Bizim referansımız belli, milletimiz. Milletimiz bizim ne yaptığımızı, ne söylediysek gerçekleştireceğimizi çok iyi biliyor. O yüzden 81 ilde bu projeyi gerçekleştiriyoruz."

"Biz istiyoruz ki asgari ücret alan evi olmayan bir ailemiz ev sahibi olsun"

Proje kapsamında şehit yakını ve gazilere, emeklilere, engellilere, gençlere, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere kontenjanlar ayırdıklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Biz istiyoruz ki asgari ücret alan evi olmayan bir ailemiz ev sahibi olsun. Vatandaşımız projemize ilgi gösterdi, biz de o teveccühü boşa çıkarmayacak adımlarımızı atacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, ilk teslimlerin deprem bölgesine olacağının müjdesini vererek, "Deprem bölgesinde ev sahibi olmayan kiracı ailelerimiz de ev sahibi olsun istiyoruz. Tahminim deprem bölgesinde 2026 yılı içerisinde yaparız. Genel olarak 2027 Mart itibarıyla başlatacağız." dedi.

Deprem bölgesindeki konut çalışmalarına değindi

Bakan Murat Kurum, 2023 yılında meydana gelen ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen konut çalışmalarına ilişkin de bilgiler verdi. Kurum, "Yıl sonunda deprem bölgesinde 450 bin konutun teslimini hedefliyoruz. Yarın 350 bininci konut teslimiyle hak sahiplerinin yüzde 80'i konutuna kavuşmuş oluyor. Daha fazla teslimat için gayretimiz sürüyor." dedi.

"Sındırgı'da 22 bin 600 binada inceleme yaptık"

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlere de değinen Bakan Kurum, bölgede çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sındırgı'da 22 bin 600 binada inceleme yaptık. Hem bir önceki depremde hem bir sonraki yaşadığımız depremde tek tek binalarımızı inceledik. Hatta ilk deprem sonrası bizim tespitlerimiz neticesinde boşalttığımız binalar oldu. Ağır hasar verdiğimiz, orta hasar verdiğimiz, 'burada oturulamaz' dediğimiz binalarımız oldu. İkinci depremde de bu binalardan bir tanesi yıkıldı. Yani Allah göstermesin büyük bir felakete de sebebiyet verebilirdi. Hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu bile kalamadan bu süreci yürüttük."

Kurum, bölgede depremin ardından 542 konutun inşasına başlandığını da belirterek, şu anda bu rakamın 862'ye yükseldiğini, eş zamanlı olarak çalışmaların sürdüğünü de kaydetti.

"Gebze'de 6 bin binada inceleme yapıldı"

Kurum, 29 Ekim tarihinde Gebze'de yedi katlı bir binanın çökmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bakan Murat Kurum, bölgede 6 bin binada inceleme yapıldığını, 24 binanın boşaltıldığını ifade etti:

"24 binanın 3'ü hariç 21 binanın riskli olduğunu tespit ettik. Bu riskte işte yapım yılı, yapım tekniği ve o binanın yaşamış olduğu süreçler dikkate alındığında orada bir kentsel dönüşüm projesi yapalım istiyoruz. Vatandaşımıza bu konuyu söyledik. Eğer binalarımız riskli çıkarsa burada vatandaşımızı, esnafımızı mağdur etmeden onlara taşınma ve kira yardımı yapmak suretiyle burada örnek bir dönüşüm projesi yapmak istiyoruz. İstiyoruz ki bir vatandaşımızın kılına zarar gelmesin."

Aidat anlaşmazlıklarına denetim çözümü

Bakan Kurum, aidatlarla ilgili yaşanan problemlere de değindi. Bakan Kurum, konuyla ilgili site yönetimleriyle sakinleri arasında yaşanan sorunları, yönetim firmalarını denetleyerek çözmeyi hedeflediklerini söyledi:

"Bu firmaların yeterliliklerine göre zorunlulukları olacak. Hem mali denetim yapacağız hem teknik denetimi yapacağız ve buradan vatandaşımızdan gelen talepler doğrultusunda denetimini yapabiliyor olacağız. Şu anki mevzuat kat mülkiyeti kanuna göre gidiyor ve açıkçası biraz başı boşluk söz konusu.

Bunu kontrol altına alacak, aidatların enflasyonun üzerinde bir artışı yapamayacakları ve gerçekten buradan haksız bir kazanç, haksız bir artış, haksız bir süreç yönetilen yerler var. Vatandaşımız buradan gerçekten rahatsız. Bu rahatsızlıklarını dile getirdiler. Biz de gereğini inşallah düzenleme sonrası yapacağız ve gerek genel kurulda alacakları karar çokluğu, gerekse site yönetim firmalarının denetimini yapacağımız bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz."