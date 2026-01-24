Bakanlıktan dev e-ticaret hamlesi: 30 ilde dijital seferberlik başlıyor

Projeyle, kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere mevcut işletmelerin e-ticaret yoluyla ölçeklenebilir ve sürdürülebilir biçimde büyümelerinin desteklenmesinin amaçlandığı belirtilen açıklamada, ayrıca yerel üreticilerin markalaşma, dijital görünürlük ve lojistik kapasite kazanımı yoluyla ulusal ve küresel pazarlara erişimlerinin artırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Açıklamada, Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi'yle, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelinin artırılması ve girişimci ekosisteminin güçlendirilmesinin hedeflendiği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu süreçte, bölgesel farklılıkların azaltılması, dijital ticarette fırsat eşitliğinin artırılması ve yerel değerlerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülmesi de projenin temel öncelikleri arasında yer almaktadır. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat'ın da çeşitli vesilelerle ifade ettiği üzere, ülkemizin her bölgesindeki satıcılarımızın dijital ticaret ekosistemine daha güçlü şekilde dahil olmalarını sağlamak, Bakanlığımızın öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Proje, bu vizyon doğrultusunda atılan somut ve kapsayıcı adımlardan biri olacaktır."