ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Yaşam
  • Tavsiyeyle başladı, gelir kapısı oldu: 25 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor

Tavsiyeyle başladı, gelir kapısı oldu: 25 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor

Hatay’da hobi olarak başladığı serpantin taşı işlemeciliğini zamanla mesleğe dönüştüren Ali Güler, 25 yıldır bu işten geçimini sağlıyor.


Tavsiyeyle başladı, gelir kapısı oldu: 25 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor

Hatay’da arkadaşının tavsiyesi üzerine hobi olarak başladığı serpantin taşı işleme sanatını yıllar içinde mesleğe dönüştüren Ali Güler, 25 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor.

1 Depremde atölyesi yıkıldı

Depremde atölyesi yıkıldı

6 Şubat depremlerinde Hatay'da bulunan atölyesi yıkılan serpantin taşı işleme ustası Ali Güler, Defne ilçesine inşa edilen Kültür Sanat Çarşısı'nda mesleğine devam ediyor. Güler, açtığı iş yerinde yeni eserler ortaya koymaya başladı.

2 Hobi olarak başladı, mesleği oldu

Hobi olarak başladı, mesleği oldu

Güler, hobi olarak başladığı mesleğinde 25 yıldır ekmeğini taştan çıkarıyor.

3 İlk eserini yıllardır satmıyor

İlk eserini yıllardır satmıyor

Bölgedeki unutulmaya yüz tutmuş serpantin taşı işlemeciliğini yaşattığını söyleyen Ali Güler, ilk eseri olan serpantin taşından satranç takımını yıllardır satmadığını belirtti.

4 Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyor

Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyor

Yaklaşık 25 yıldır bu işi yaptığını ifade eden Güler, "Hatay’ın kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerinden biri olan serpantin taş işlemesiyle uğraşıyorum. Yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum. Sevdiğimiz mesleği yapıyoruz, yaklaşık 3-4 tane mesleğim var özellikle el sanatlarını seviyorum" dedi.

5 "Serüvenime heykeltıraş dostumun tavsiyesiyle başladım"

"Serüvenime heykeltıraş dostumun tavsiyesiyle başladım"

Daha önce avize taşı imalatçısı olduğunu kaydeden Ali Güler, "Döner- kebap üzerine çalıştım ve metal dökümü yapıyordum. Serüvenime bir mozaikçi- heykeltıraş dostumun tavsiyesiyle başladım. Yetenek vardı, aldım taşı işlemeye başladım ve yaklaşık 25 yıldır bu işi yapıyorum." açıklamasında da bulundu.

6 "Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz"

"Ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz"

Hobi olarak başladığı işin şu an gelir kaynağı olduğunu da kaydeden Güler, "Hobi olarak başlamıştım ama şu an gelir kaynağım yani ekmeğimizi taştan çıkarıyoruz. Taş üzerindeki tüm çalışmalarımı seviyorum, hepsini severek işliyorum." dedi.

7 "En sevdiğim ilk göz ağrım olan satranç takımım"

"En sevdiğim ilk göz ağrım olan satranç takımım"

En sevdiği eserinin satranç takımı olduğunu da belirten Ali Güler, "En sevdiğimse ilk göz ağrım olan satranç takımım, serpantin taş üzerine yapıldığı için özel bir çalışma, 25 yıl önce yaptım ve satmak da istemiyorum" ifadelerini de kullandı.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL