Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 1,92 değer kazanarak günü 1.427,06 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 3,06 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,38 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 1,71, hizmetler endeksi yüzde 1,43 ve teknoloji endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 32,36 puan ve yüzde 2,19 yükselişle 1.508,96 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89’u prim yaptı, 10’u geriledi.

Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Karsan Otomotiv ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini, yurt içi piyasalarda ise dünkü sert düşüşten sonra bugün tepki alımlarının etkisini artırdığını ifade etti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise veri gündeminde ABD’de büyümenin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, sektör ve bölge bazlı ayrışmaların devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.