Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yüzde 0,52 değer kazanarak günü 1.456,68 puandan tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalışla 512 bin liraya geriledi

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,51 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,19 ve holding endeksi yüzde 0,45 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,83 ile spor, en çok kaybettiren ise yüzde 1,26 ile turizm oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,80, hizmetler endeksi yüzde 0,15 ve teknoloji endeksi yüzde 1,57 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

53 HİSSE PRİM YAPTI, 45’İ GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 9,55 puan ve yüzde 0,62 yükselişle 1.559,53 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53’ü prim yaptı, 45’i geriledi.

Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

AA’nın görüşünü aktardığı analistler, artan enflasyona karşın mali ve para politikalarında destekleyici duruşun devam edeceği beklentilerinin pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesine neden olduğunu söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER İZLENECEK?

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Avrupa turundan gelecek haber akışının gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde sanayi üretimi endeksi ve beklenti anketi istatistikleri, yurt dışında ise ABD’de açıklanacak tüketici güven endeksi ve İngiltere’de büyümenin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 63,5 artmasını bekliyor. Ekonomistler, nisan döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 61,8 artacağını öngörüyor.

ALTIN, DÖVİZ

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,1 düşüşle 512 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,5524 lira, satışta 8,5595 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,5690 lira, satışta 8,6033 lira olarak belirlemişti.