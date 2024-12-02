Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (KOPOL) bedelsiz sermaye artırımı başvusuna (Yüzde 500) SPK'dan onay gelmişti. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 3 Aralık salı günü.

Şirketten bugün KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, 233.161.647,35 TL'lık kısmı Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 636.321.850,23 TL'lık kısmı Hisse Senedi İhraç Primlerinden ve 211.316.502,42 TL'lık kısmı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak üzere, 216.160.000 TL'den 1.296.960.000-TL'ye artırılması işlemleri kapsamında, şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. Maddesi yeni şekliyle 29.11.2024 tarihinde ticaret sicilinde tescil edilmiştir. Tescil 29.11.2024 tarih ve 11218 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir" denildi.

Şirket ayrıca şu bilgileri de paylaşmıştı:

Ödeme Tarihi 05.12.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi 04.12.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

