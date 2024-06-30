Borsa İstanbul’da Temmuz ayının ilk günü yani 1 Temmuz, temettü dağıtacak 4 şirketin paylarında nakit kar payı hak kullanım tarihi olacak. Ödeme tarihleri ise 3 Temmuz 2024. İşte o şirketler

AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)

Şirket 6 taksit halinde toplamda pay başına brüt 3,6813216 TL, net 3,3131892 TL temettü dağıtacak. 1. taksit olan net 0,5521982 TL için nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024.



KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN)

Şirket pay başına brüt 0,2025316 TL, net 0,1822784 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024.

KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KCAER)

Şirket pay başına brüt 0,3041501 TL, net 0,2737350 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024.

ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. (SOKM)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 2,5282744 TL, net 2,2754468 TL temettü dağıtacak. Net 1,5169646 TL olan 1. taksit nakit kar payı için hak kullanım tarihi 1 Temmuz 2024, ödeme tarihi ise 3 Temmuz 2024. İkinci taksit kar payı ödemesi net 0,7584822 TL; nakit kar payı hak kullanım tarihi 1 Ekim 2024, ödeme tarihi ise 3 Ekim 2024 olacak.

