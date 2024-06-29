Borsada bu hafta en çok artan/azalan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,15 değer kaybederek 10.647,91 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.486,70, en yüksek 10.824,21 puanı gördü. Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,71 değer kaybederek 12.089,04 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,82 azalışla 10.078,89 puan, Sanayi Endeksi 0,80 kayıpla 14.361,62 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 3,73 değer kaybıyla 13.752,68 puan oldu. İşte haftanın enleri:

1 EN ÇOK PRİM YAPAN 3 HİSSE Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 16,16 ile Şekerbank oldu. Şekerbank’ı, yüzde 11,66 ile Anadolu Efes, yüzde 8,79 ile İş Yatırım Menkul Değerler izledi.

2 EN ÇOK DEĞER KAYBEDEN 3 HİSSE Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 15,93 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 11,04 ile Reeder Teknoloji ve yüzde 10,38 ile Kaleseramik şeklinde sıralandı.

3 EN DEĞERLİ 3 ŞİRKET Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 575 milyar 141 milyon lirayla Koç Holding, 472 milyar 80 milyon lirayla Garanti BBVA ve 426 milyar 75 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.