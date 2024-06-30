Buffett vasiyet değiştirdi, ölümünden sonra parasına ne olacağını açıkladı

Berkshire Hathaway'in başkanı 93 yaşındaki Buffett, Wall Street Journal'a yaptığı açıklamada vasiyetini yeniden düzenlediğini ve öldükten sonra Bill & Melinda Gates Vakfı'na bağış yapmaya devam etmeyi planlamadığını duyurdu. İşte Buffet'ın yeni planı:



1 ÇOCUKLARININ HAYIR KURUMLARINA GİDECEK Buffet, servetini üç çocuğu tarafından denetlenen yeni bir hayır kurumuna yatıracağını belirtti. Buffett, "Gates Vakfı'na ben öldükten sonra para gelmeyecek" dedi.

2 VASİYETİNİ BİRKAÇ KEZ DEĞİŞTİRDİ Buffett, vasiyetini birkaç kez değiştirdiğini ve en yeni planı ise çocuklarına servetin kullanımı konusunda duyduğu güven nedeniyle hazırladığını söyledi. Buffett'ın çocuklarının her birinin kendi hayırsever kuruluşları var. Buffett çocukları için "Onların işleri nasıl yürüteceklerine %100 güveniyorum" dedi. CNN'nin haberine göre Buffett, daha önceki vasiyetinde mal varlığının %99'undan fazlasının Bill & Melinda Gates Vakfı ve ailesiyle bağlantılı dört hayır kurumuna hayır amaçlı kullanım için ayrıldığını belirtmişti.

3 Bill & Melinda Gates Vakfı'na gitmeyecek Buffet'ın yeni vasiyetine göre ölümünden sonra serveti Bill & Melinda Gates Vakfı'na gitmeyecek. Bununla beraber Buffett, Gates Vakfı'na yaptığı bağışları yaşamı boyunca sürdürmeyi planlıyor gibi görünüyor.

4 SERVETİ NE KADAR? Forbes'a göre "Omaha Kahini" olarak bilinen Warren Buffett, tüm zamanların en başarılı yatırımcılarından biri. Net servet değeri 128 milyar dolardan fazla. Buffett, sigorta şirketi Geico, pil üreticisi Duracell ve restoran zinciri Dairy Queen de dahil olmak üzere düzinelerce şirketin sahibi olan Berkshire Hathaway'i yönetiyor. Forbes'a göre ilk kez 11 yaşında hisse satın aldı ve ilk kez 13 yaşında vergi beyanında bulundu.