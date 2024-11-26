ARA
DOLAR
34,64
-0,00%
DOLAR
EURO
36,40
0,06%
EURO
GRAM ALTIN
2932,98
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
9636,12
-0,25%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (27 Kasım)

Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (27 Kasım)

Borsa İstanbul'da SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı alan 1 şirkette rüçhan hakkı kullanımı başlangıç tarihi yarın, yani 27 Kasım.

26 Kasım 2024 | 20:31
Son Güncellenme: 26 Kasım 2024 | 20:44
Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (27 Kasım)

SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı alan (Yüzde 100) Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün sürece ilişkin KAP'a bildirimde bulundu. Şirketin KAP açıklamasında şu bilgilendirmeler yer alıyor:

Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 82.764.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 82.764.000 TL'dan 165.528.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan 82.764.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1630 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, Şirket Yönetim Kurulumuzun 25.11.2024 tarihli kararı ile belirlendiği üzere 27.11.2024 ile 11.12.024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da satılamayan paylar olması halinde, söz konusu paylar iptal edilecektir. 

 

 

İlgili Haberler
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Borsada yarın 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (27 Kasım)
Borsada yarın 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak (27 Kasım)
0
  • ALTIN GRAM - TL 2932,98 0,05%
  • ALTIN ONS 2633,02 0,05%
  • BIST 100 9636,12 -0,25%
  • DOLAR/JAPON YENI 153,045 -0,017%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40625 -0,02986%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 105,5 1,66%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,6444 -0,0017%
  • EURO/DOLAR 1,0487 0,0601%
  • EURO/TURK LIRASI 36,4038 0,0606%
  • STERLIN/DOLAR 1,2566 0,0637%
Borsa Haberleri
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Borsada yarın 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Papilon Savunma (PAPIL) bedelsiz tarihi belli oldu
Kuyaş Yatırım (KUYAS) bedelsiz tarihi belli oldu
Hitit Bilgisayar (HTTBT) bedelsiz tarihi belli oldu
İnfo Yatırım (INFO) bedelsiz tarihi belli oldu
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
SPK başkanı duyurdu: Açığa satış yasağı kalkacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz tarihi belli oldu
Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var
GERİ
İLERİ
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
Borsada yarın 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Papilon Savunma (PAPIL) bedelsiz tarihi belli oldu
Kuyaş Yatırım (KUYAS) bedelsiz tarihi belli oldu
Hitit Bilgisayar (HTTBT) bedelsiz tarihi belli oldu
İnfo Yatırım (INFO) bedelsiz tarihi belli oldu
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Erdemir Ereğli Demir Çelik (EREGL) bedelsiz tarihi belli oldu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
SPK başkanı duyurdu: Açığa satış yasağı kalkacak
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi
Sürdürülebilir hisseler BIST-100’ü geçti
YEO Teknoloji (YEOTK) bedelsiz tarihi belli oldu
Tüpraş'tan (TUPRS) KAP'a dünkü yangınla ilgili açıklama var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL