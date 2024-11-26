Borsada yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak (27 Kasım)

SPK'dan bedelli sermaye artırımı onayı alan (Yüzde 100) Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün sürece ilişkin KAP'a bildirimde bulundu. Şirketin KAP açıklamasında şu bilgilendirmeler yer alıyor:

Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 82.764.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 82.764.000 TL'dan 165.528.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan 82.764.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1630 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %100'ü oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak, Şirket Yönetim Kurulumuzun 25.11.2024 tarihli kararı ile belirlendiği üzere 27.11.2024 ile 11.12.024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa ‘da satılamayan paylar olması halinde, söz konusu paylar iptal edilecektir.