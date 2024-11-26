Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var

Şirketten bugün (26 Kasım) KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.11.2024 tarihli toplantısında;

1) 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimiz sermayesinin 63.915.000 TL tutarında artırılarak 36.085.000 TL'den 100.000.000 TL'ye yükseltilmesine,

2) Artırılan tutarın tamamının emisyon priminden karşılanmasına,

3) Sermaye artırımına konu tutarın Şirketimiz ortaklarına hisseleri oranında bedelsiz pay olarak tevdi edilmesine,

4) Artırılan 63.915.000 TL tutarındaki sermayenin 5.403.907,275 TL tutarındaki (5.403.907,275 adet) kısmının nama yazılı A grubu imtiyazlı paylardan ve 94.596.089,657 TL tutarındaki (94.596.089,657 adet) kısmının ise nama yazılı B grubu paylardan oluşmasına,karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Şirketimizin, 100.000.000-TL (yüz elli milyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, çıkarılmış sermayesinin, tamamı emisyon priminden karşılanmak suretiyle, 63.915.000 TL artırılarak 36.085.000 TL'den 100.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.