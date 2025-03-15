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Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)

Borsa İstanbul'da 17-21 Mart haftası temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket bulunuyor.

15 Mart 2025 | 10:06
Son Güncellenme: 15 Mart 2025 | 10:06
Bu haftanın temettü takvimi (17-21 Mart)

Temettü, bir şirketin elde ettiği kardan hissedarlarına dağıttığı paydır. Başka bir deyişle, bir şirketin kârının bir kısmının, o şirketin hisse senedine sahip olan yatırımcılara dağıtılmasıdır. Peki, bu hafta Borsa İstanbul'da hangi şirketler temettü dağıtacak? 
Temettü takvimine bakıldığında bu hafta şu an için temettü dağıtması kesinleşmiş 1 şirket bulunuyor. Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MSGYO), 2024 yılında aldığı kararla 3 taksit halinde toplamda pay başına net 0,7439883 TL temettü açıklamıştı. Son taksit olan pay başına 0,2479961 TL için nakit kar payı hak kullanım tarihi 18 Mart Salı günü. Ödeme tarihi ise 20 Mart olacak. 
 

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