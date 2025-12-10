ARA
  • Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sanayi üretim endeksi verilerini yorumladı

Ekim ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, öncü göstergelerin kasım ayında üretimde ılımlı bir artışa işaret ettiğini belirtti.


Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan ekim ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. 

Bakan Şimşek, ekim ayında sanayi üretiminin sermaye malı üretimi ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla yıllık bazda büyürken aylık bazda sınırlı gerilediğine vurgu yaptı.

TÜİK, sanayi üretim endeksinin ekimde aylık bazda yüzde 0,8 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,2 yükseldiğini açıklamıştı.

"Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor"

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, öncü göstergelerin kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ettiğini de belirtti:

"Ekim ayında sanayi üretimi, özellikle sermaye malı üretimi ve yüksek teknolojili sektörlerin katkısıyla yıllık bazda büyürken aylık bazda sınırlı geriledi. 

Öncü göstergeler, kasım ayında üretimin ılımlı artışına işaret ediyor.

Sanayimizi ileri teknolojiye, yüksek katma değere, nitelikli istihdama ve sürdürülebilirliğe dayalı bir yapıya dönüştürürken zayıf seyreden emek yoğun sektörlere yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz."

