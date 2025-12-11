Telegraph'ın haberine göre Brecka (55), biyolojik yaşının 20 yaşındaki biriyle aynı olduğunu savunuyor. İddiası ise vücutta iltihaplanma seviyelerini ölçen bir testin sonuçlarına dayanıyor.
Brecka, 20 yıl boyunca ölüm oranları üzerinde çalışmış. Sağlık verilerini ve yaşam tarzlarını inceleyerek, riskleri analiz etmiş. Brecka, “değiştirilebilen risk faktörleri”nin, yaşam süresi ve kalitesi üzerinde belirleyici bir etkisi olduğunu vurguluyor. Gary Brecka'ya göre, uzun bir yaşam üç temel şeye dayanıyor. “Uzun bir yaşamın temeli aslında üç basit şeyden oluşuyor: Yeterli uyku, egzersiz ve sağlıklı bir beslenme. Hepsi bu kadar" diyor.
Biyolojik yaşının 35 yıl daha genç olmasının ise şu günlük alışkanlıklara dayandığını belirtiyor:
1 Her gün aynı saatte uyumak:
Gary Brecka, düzenli uyku düzeninin çok önemli olduğunu belirtiyor. Aynı saatte yatmak, vücudun biyolojik saatini dengeleyerek, hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı iyileştiriyor.
2 Soğuk, karanlık bir odada uyumak
Uyku kalitesini artırmak için odanın yaklaşık 20 derece civarında soğuk ve karanlık olmasını öneriyor. Ayrıca, hafif bir uyku maskesi kullanarak melatonin üretimini artırabilir ve gece boyunca uyanmayı engelleyebilirsiniz.
3 Günün ilk 30 dakikasını dışarıda geçirmek
O, güne telefonla başlamanın vücuda gereksiz stres yüklediğini söylüyor. Bunun yerine güneş ışığı almak ve derin nefes egzersizleri yapmak, vücudu dinlendirip enerjik bir şekilde güne başlamak için faydalıdır.
4 Tam gıda, işlenmemiş yiyecekler yemek
Sadece sağlıklı ve doğal gıdalara odaklanmak gerektiğini belirtiyor. Taze meyve, yoğurt, yumurta, balık ve organik etler gibi işlenmemiş yiyecekleri tercih ederek hücre sağlığını destekleyebilirsiniz.
5 Aralıklı oruç uygulamak
Ona göre aralıklı oruç, vücudun enerji kullanımını şekeri yağ yakımına yönlendirerek metabolizmayı dengelemeye yardımcı olur. Ayrıca, oruç vücudun zarar görmüş hücreleri temizlemesine yardımcı olarak iltihaplanmayı azaltabilir.
6 Her gün yürüyüş ve düzenli güç antrenmanı yapmak
Her gün 30 dakikalık bir yürüyüşü basit ama etkili bir egzersiz olarak öneriyor. Ayrıca, kasları güçlendirmek için düzenli olarak egzersizler yapmayı da tavsiye ediyor. Bu, yaşlandıkça fiziksel bağımsızlığı korumak için önemlidir.
7 Soğuk ve sıcak uyarıcılardan yararlanmak
Brecka, soğuk su banyolarının dopamin seviyesini artırmaya, kan dolaşımını iyileştirmeye ve kahverengi yağları aktive etmeye yardımcı olduğunu belirtiyor.
Ayrıca, sauna ve sıcak banyo gibi ısıtma yöntemleri, vücudun detoksifikasyonunu artırabilir ve kalp sağlığını destekleyebilir.