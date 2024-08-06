Buffett hisselerini azaltmıştı... Yüzde 5 düştü

Teknoloji devinin hisseleri, Warren Buffett'ın Berkshire Hathaway'inin Cumartesi günü Apple hisselerinin yaklaşık %50'sini sattığını açıklamasının ardından yaklaşık %5 değer kaybetti.

Berkshire Hathaway, Apple'daki varlıklarının çeyrek sonunda 84,2 milyar dolar değerinde olduğunu ve 790 milyon hisseden 400 milyona indiği açıklamıştı. Bu da 'Omaha Kahini’nin teknoloji hissesinin %49′undan biraz fazlasını elden çıkardığını gösteriyordu.

Geçmişte Buffett, Apple'ı bir yatırım olarak beğendiğini çünkü "hayatlarını pratik olarak iPhone'larında yaşayan yüz milyonlarca insan" olduğunu söylemişti. Apple Pazartesi günü yaklaşık altı haftanın en düşük seviyesinden kapandı.

