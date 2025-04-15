Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırım var

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onay verdiği son 3 şirkette bedelsiz hak kullanım başlangıç tarihi 15 Nisan olarak açıklandı. Hisselerin fiyatında düzeltme olacak. İşte o şirketler:

1 SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN) / Yüzde 150 Şirket SPK'dan bedelsiz onayı almıştı. Açıklama şöyle: Şirketimizin 224.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 336.000.000 TL artırılarak 560.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvurumuz, Kurul'un 10.04.2025 tarih ve 21/635 sayılı kararı ile onaylanmış olup bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili hak kullanımına 15.04.2025 tarihinde başlanacaktır

2 ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. (OZSUB) / Yüzde 100 Şirketin 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 60.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin SPK başvurusu onaylanmıştı. Hak kullanımına 15.04.2025 tarihinde başlanıyor.