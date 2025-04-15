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Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırım var

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan 3 hissede bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi bugün, yani 15 Nisan 2025.

15 Nisan 2025 | 07:32
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırım var

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onay verdiği son 3 şirkette bedelsiz hak kullanım başlangıç tarihi 15 Nisan olarak açıklandı. Hisselerin fiyatında düzeltme olacak. İşte o şirketler:

1 SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN) / Yüzde 150

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. (SUWEN) / Yüzde 150 Şirket SPK'dan bedelsiz onayı almıştı. Açıklama şöyle: Şirketimizin 224.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 336.000.000 TL artırılarak 560.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapılan başvurumuz, Kurul'un 10.04.2025 tarih ve 21/635 sayılı kararı ile onaylanmış olup bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili hak kullanımına 15.04.2025 tarihinde başlanacaktır

2 ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. (OZSUB) / Yüzde 100

ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. (OZSUB) / Yüzde 100 Şirketin 60.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 60.000.000 TL artırılarak 120.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin SPK başvurusu onaylanmıştı. Hak kullanımına 15.04.2025 tarihinde başlanıyor.

3 MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO) / Yüzde 300

MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (MACKO) / Yüzde 300 Açıklamada "Şirketimizce, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 15.04.2025 olarak belirlenmiş olup sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz pay sahiplerine bedelsiz pay olarak bu tarihte dağıtılmaya başlanacaktır" denildi.
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Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırım var
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