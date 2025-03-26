Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul'dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:
- AGESA.E Pay Başına Brüt Temettü: 5,5555555 TL Teorik Fiyat: 129,744 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- AKBNK.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,222 TL Teorik Fiyat: 54,778 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- ANHYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 5,8139534 TL Teorik Fiyat: 98,886 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
- BMSCH.E %177,12345 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 10,248 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)