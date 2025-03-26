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Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul'dan 3 hissenin fiyatında kar payı, bir hissenin fiyatında ise bedelsiz bölünme nedeniyle fiyat düzeltmesi var. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklama şöyle:

26 Mart 2025 | 09:22
Son Güncellenme: 26 Mart 2025 | 09:34
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul'dan bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

  • AGESA.E Pay Başına Brüt Temettü: 5,5555555 TL Teorik Fiyat: 129,744 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • AKBNK.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,222  TL Teorik Fiyat: 54,778 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • ANHYT.E Pay Başına Brüt Temettü: 5,8139534 TL Teorik Fiyat: 98,886 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
  • BMSCH.E %177,12345 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 10,248 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

 

 

 

 

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