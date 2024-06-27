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Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket (27 Temmuz)

Borsa İstanbul’da bugün (27 Temmuz) 3 şirket bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulunduğunu duyurdu. İşte şirketlerden KAP'a yapılan açıklamalar

27 Haziran 2024 | 19:26
Son Güncellenme: 27 Haziran 2024 | 20:16
Bugün bedelsiz başvurusu yapan 3 şirket (27 Temmuz)

Üç şirketten bugün KAP'a yapılan bildirimde şu bilgiler paylaşıldı:

KİMTEKS POLİÜRETAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KMPUR)

Açıklama şöyle: Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.06.2024 tarihli kararında;

- Şirketimizin 550.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, mevcut 243.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 105.220.131,74 TL'lik kısmını hisse senedi ihraç primlerinden ve geriye kalan 137.879.868,26 TL'lik kısmının ise Enflasyon Düz. Olumlu Farkları/Net Dönem Karından karşılanmak suretiyle 243.100.000 TL artırılarak 486.200.000 TL'ye çıkarılmasına,

- Şirket sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, 243.100.000 TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında 1,00 TL nominal değeri haiz A Grubu imtiyazlı paylar karşılığında 1,00 TL nominal değeri haiz 132.000.000 adet A Grubu pay, 1,00 TL nominal değeri haiz B Grubu imtiyazsız paylar karşılığında 1,00 TL nominal değeri haiz 354.200.000 adet B Grubu pay çıkarılarak pay sahiplerine verilmesine,

- Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz konusu karar kapsamında bugün Sermaye Piyasası Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (VKGYO)

Açıklama şöyle: 12 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşen 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği Yönetim Kurulunun bugün gerçekleşen toplantısında;
2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosunda gösterilen Şirket Karının %38,2189'u ve ödenmiş sermayenin %16,95 oranındaki 500.000.000,- TL'lik kar tutarının Bedelsiz Pay şeklinde dağıtılarak sermayeye ilave edilmesi sonucu;
5.000.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 2.950.000.000,- TL olan şirketimiz ödenmiş sermayesinin %16,95 oranında artırılarak 3.450.000.000,- TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmuştur.

İZMİR FIRÇA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (IZFAS)

Açıklama şöyle: Şirketimizin 180.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 59.062.500 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 59.062.500 TL'lik kısmı nakden (bedelli) ve 59.062.500 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak üzere toplam 118.125.000 TL Toplam %200 artırılarak 177.187.500 TL'ye çıkarılmasına ilişkin izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu' na başvrulmuş olup, başvuruda yer alan " Taslak İzahname" ekte sunulmuştur.

 

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