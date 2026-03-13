2026 YKS ne zaman yapılacak? YKS'ye kaç kişi başvurdu?

ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan veriler, 2026 YKS sürecinin hem takvim hem de aday sayısı bakımından oldukça kritik bir dönemece girdiğini gösteriyor. YÖK Başkanı Erol Özvar'ın bugün (13 Mart 2026) sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, başvuru sayılarındaki istikrarlı düşüşü rakamlarla tescillemiş oldu.

YKS Başvuru Sayılarında 6 Yılın En Düşük Seviyesi

YÖK Başkanı Özvar’ın paylaştığı verilere göre, 2023 yılında 3,5 milyonu aşarak rekor kıran aday sayısı, son üç yıldır düzenli bir azalış trendinde. 2026 yılı başvuruları, 2020 yılındaki pandemi dönemi seviyesinin dahi altına inmiş durumda:

2026: 2.425.560 (Güncel)

2025: 2.560.649

2024: 3.120.870

2023: 3.527.443

2022: 3.243.334

Bu düşüş, adaylar için yerleşme ihtimali ve rekabet yoğunluğu açısından daha avantajlı bir tablonun oluşabileceğine işaret ediyor.