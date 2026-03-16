  • TOKİ Çorum kurası ne zaman? TOKİ Çorum kurasına katılacaklar isim listesi açıklandı

TOKİ Çorum kurası ne zaman? TOKİ Çorum kurasına katılacaklar isim listesi açıklandı

TOKİ’nin Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında Çorum için beklenen süreçte kritik bir aşamaya gelindi. TOKİ Çorum kurasına katılacaklar isim listesi açıklandı. Peki TOKİ Çorum kurası ne zaman?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

TOKİ Çorum kurası ne zaman? TOKİ Çorum kurasına katılacaklar isim listesi açıklandı

Çorum merkez ve ilçelerindeki projeler için başvuru yapan vatandaşlar, isim listelerinin yayımlanmasıyla birlikte kura heyecanına odaklandı. 

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Çorum için beklenen kura süreci, paylaştığınız bilgilerle birlikte en kritik aşamasına geldi. Başvuru değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, kura heyecanı şimdi tarihlerin netleşmesine odaklanmış durumda. 

Başvuru şartlarını taşıyarak kuraya katılmaya hak kazananlar ile çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilmeyen adayların isim listeleri yayınlandı. Durumunuzu şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet: "Konut/İşyeri Başvuru Sorgulama" ekranı üzerinden T.C. kimlik numaranızla.

TOKİ Resmi Web Sitesi: Duyurular bölümünde paylaşılan PDF listeleri üzerinden ilçe ilçe sorgulama yaparak. 

TOKİ ÇORUM KONUT BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Çorum Kura Çekilişi Ne Zaman?

TOKİ, 81 ildeki kura maratonunun sonuna yaklaşırken geriye sadece İstanbul ve Çorum kaldı.

Mevcut Durum: Kura tarihleri ve saati henüz resmi olarak ilan edilmedi.

Beklenti: Bugüne kadar 78 ilin kurası tamamlandı. 9-15 Mart haftasında Muğla kurasının gerçekleşmesinin ardından, Çorum kurasının Mart ayı sonuna kadar veya bayramın hemen sonrasındaki hafta (23-27 Mart) içinde yapılması bekleniyor.

Yer: Kura çekilişinin Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İlçe İlçe Konut Dağılımı

Çorum genelinde 10 ilçede yapılacak toplam 2 bin 867 konutun dağılımı şu şekildedir:

İlçeKonut Sayısı
Merkez1.200
Alaca300
İskilip300
Bayat200
Osmancık200
Sungurlu150
Kargı (Hacıhamza)63
Mecitözü28
Laçin26
Uğurludağ150
