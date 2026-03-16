TOKİ Çorum kurası ne zaman? TOKİ Çorum kurasına katılacaklar isim listesi açıklandı

Çorum merkez ve ilçelerindeki projeler için başvuru yapan vatandaşlar, isim listelerinin yayımlanmasıyla birlikte kura heyecanına odaklandı.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Çorum için beklenen kura süreci, paylaştığınız bilgilerle birlikte en kritik aşamasına geldi. Başvuru değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, kura heyecanı şimdi tarihlerin netleşmesine odaklanmış durumda.
Başvuru şartlarını taşıyarak kuraya katılmaya hak kazananlar ile çeşitli nedenlerle başvurusu kabul edilmeyen adayların isim listeleri yayınlandı. Durumunuzu şu kanallardan kontrol edebilirsiniz:
e-Devlet: "Konut/İşyeri Başvuru Sorgulama" ekranı üzerinden T.C. kimlik numaranızla.
TOKİ Resmi Web Sitesi: Duyurular bölümünde paylaşılan PDF listeleri üzerinden ilçe ilçe sorgulama yaparak.
Çorum Kura Çekilişi Ne Zaman?
TOKİ, 81 ildeki kura maratonunun sonuna yaklaşırken geriye sadece İstanbul ve Çorum kaldı.
Mevcut Durum: Kura tarihleri ve saati henüz resmi olarak ilan edilmedi.
Beklenti: Bugüne kadar 78 ilin kurası tamamlandı. 9-15 Mart haftasında Muğla kurasının gerçekleşmesinin ardından, Çorum kurasının Mart ayı sonuna kadar veya bayramın hemen sonrasındaki hafta (23-27 Mart) içinde yapılması bekleniyor.
Yer: Kura çekilişinin Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Kültür ve Konferans Salonu'nda noter huzurunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.