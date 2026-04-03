Dijitalpark kampüs yatırımıyla büyüyecek

Dijitalpark Teknokent, yeni kampüs yatırımıyla büyüme yolculuğunda önemli bir eşiğe hazırlanıyor. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Türk-Alman Üniversitesi ortaklığında kurulan teknokent, bugün 350’yi aşkın firma ve 4 binin üzerinde çalışanıyla Türkiye’nin önde gelen teknoloji merkezlerinden biri konumunda. Ataşehir’de, İstanbul Finans Merkezi’ne yakınlığı sayesinde özellikle finansal teknolojiler alanında bir çekim merkezi oluşturan yapı, girişimcilere yatırımcı ve finans dünyasıyla doğrudan temas imkânı sunuyor. Bugün teknokent bünyesindeki firmaların yaklaşık yüzde 20’si fintech alanında faaliyet gösteriyor.

Ekonomist’in 15-28 Mart 2026 tarihli sayısından

Toplam 2,2 milyar TL yatırımla hayata geçirilen Çekmeköy’deki yeni kampüs genişlemesinin en önemli adımlarından biri ikinci blok yatırımı olacak. 14 bin 223 metrekare kapalı alana sahip olacak yeni blokla birlikte toplam alan 37 bin 760 metrekareye ulaşacak. Bu da mevcut kapasiteye göre yaklaşık yüzde 60’lık bir artış anlamına geliyor.

İstihdam artacak

Dijitalpark Teknokent Genel Müdürü Tahsin Engin, yeni yatırımın yalnızca fiziksel büyüme değil, ekosistem genişlemesi anlamına geldiğini vurguluyor. Engin, “Ataşehir’de finans dünyasının kalbinde konumlanmak, girişimlerimiz için büyük bir avantaj. Bu yapı sayesinde yatırımcılarla temas hızlanıyor, iş birlikleri daha hızlı gelişiyor” diyor.

Türkiye’de fintech ekosisteminin büyümesi de bu gelişimi destekliyor. Sektördeki yatırım hacmi 2024 yılında 194 milyon dolara ulaşırken, aktif girişim sayısı 800’ün üzerine çıktı. Dijitalpark Teknokent ise 2025 yılında 200 milyon doların üzerinde ciro ve 50 milyon dolarlık doğrudan ihracat geliriyle ekonomiye katkı sağladı. Yeni blokta 90’a yakın firmaya alan sağlanması planlanırken, toplam şirket sayısının 500’e, çalışan sayısının ise 4 bin 500’e ulaşması öngörülüyor. Yüksek talep nedeniyle binada kısa sürede yüzde 100 doluluk oranına ulaşılması bekleniyor.

Yeni kuluçka merkezi

Tahsin Engin, kapasite artışının doğrudan ekonomik çıktılara da yansıyacağını belirterek, “İkinci blokla birlikte ihracatımızda en az yüzde 20 artış bekliyoruz. Girişim sayımızı 500’ün üzerine taşırken, istihdamda da ciddi bir büyüme öngörüyoruz” ifadelerini kullanıyor.

İkinci blokta ayrıca bin 500 metrekarelik “Çekmeköy GO” kuluçka merkezi de yer alacak. Yaklaşık 400 kişilik kapasiteye sahip bu merkez, erken aşama girişimlerin gelişimini destekleyecek. Engin, bu yapıya ilişkin olarak “Çekmeköy GO ile erken aşama girişimlerini sistematik şekilde destekleyerek onları küresel rekabete hazırlıyoruz” diyor.

Londra ve Balkanlar açılımı

Dijitalpark Teknokent’in büyüme stratejisinin önemli ayaklarından biri de uluslararası açılım. Londra’da yürütülen temaslar ve Balkanlar’a açılan Üsküp ofisi ile girişimlerin global pazarlara erişimi destekleniyor. Tahsin Engin, “Hedefimiz, Türkiye’den doğan girişimleri uluslararası markalara dönüştürmek. Londra ve Balkanlar açılımı bu stratejinin önemli parçaları” diyor. Bu kapsamda geliştirilen Finext programı, Türkiye’nin ilk tematik fintech hızlandırma platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Demo Day etkinliğinin önümüzdeki dönemde Londra’da yapılması planlanıyor. Ayrıca İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle yürütülen “İnovasyon Köprüsü” projesiyle kurumsal firmalar ile girişimler arasında sürdürülebilir iş birlikleri kurulması hedefleniyor. 14 milyon TL bütçeli proje, İstanbul’u küresel ölçekte rekabetçi bir fintech merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.