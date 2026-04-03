Okul ne zaman kapanıyor? MEB 2025-2026 takvimi ile yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre, milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği yaz tatili tarihi netleşti.
Okullar Ne Zaman Kapanacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler bu tarihte karnelerini alarak yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatiline resmen başlayacaklar.
2026 Yıl Sonu Sınav Takvimi
Yılın son düzlüğüne girilirken, MEB'in belirlediği ortak sınav takvimi de şu şekilde ilerliyor:
Nisan Ortak Sınavları: 6. ve 10. sınıflar için Nisan ayının ilk haftasında (7-10 Nisan 2026) gerçekleştirilecek.
Haziran Ortak Sınavları: 2. dönemin son yazılıları Haziran başında yapılacak (Örneğin 7. sınıf matematik 2 Haziran, 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı 3 Haziran).
2025-2026 Eğitim Takvimi Özeti
Eğitim yılındaki önemli dönemeçleri hatırlatmak gerekirse:
Eğitim Başlangıcı: 8 Eylül 2025
Yarıyıl Tatili: 19 Ocak - 30 Ocak 2026
2. Dönem Başlangıcı: 2 Şubat 2026
2. Ara Tatil: 16 - 20 Mart 2026 (Ramazan Bayramı ile birleşmişti)
Okulların Kapanışı: 26 Haziran 2026
Bu tarihlere göre yaz tatili planlarınızı şimdiden şekillendirebilirsiniz. Haziran ayının son haftasında alınacak karnelerle birlikte, 2026-2027 eğitim yılının Eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.