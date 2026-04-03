LGS ne zaman yapılacak? 2026 LGS tarihi değişti

2026 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) takvimi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı son açıklamayla birlikte netleşmiş oldu. Milli Takımımızın Dünya Kupası heyecanına engel olmamak adına yapılan tarih değişikliğiyle beraber, öğrencilerin ve velilerin takip etmesi gereken kritik takvim şu şekilde:
2026 LGS Sınav ve Tercih Takvimi
|İşlem Adı
|Tarih
|Başvuru Süreci
|23 Mart – 10 Nisan 2026
|Okul Müdürlüğü Onayları
|13 Nisan 2026’ya kadar
|Sınav Giriş Belgelerinin İlanı
|3 Haziran 2026
|LGS Sınav Günü
|13 Haziran 2026 Cumartesi
|Sonuçların Açıklanması
|10 Temmuz 2026
|Tercih İşlemleri
|13 – 24 Temmuz 2026
|Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanlar
|5 Ağustos 2026
|1. ve 2. Nakil Süreçleri
|5 – 14 Ağustos 2026
Başvuru ve Sınav Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Elektronik Başvuru: Başvurular veliler tarafından e-Okul üzerinden yapılacak. Okul müdürlüklerinin 13 Nisan'a kadar onay vermesi gerektiği için bu süreci takip etmekte fayda var.
Giriş Belgesi: Sınav giriş belgeleri posta ile gönderilmeyecek, 3 Haziran'dan itibaren dijital ortamda erişime açılacak.
Sınav Günü Değişikliği: Bakanlığın sınavı 13 Haziran Cumartesi gününe alması, hem sınav stresini bir gün erken bitirecek hem de 14 Haziran sabahı saat 07.00'deki milli maç heyecanının bölünmesini engelleyecektir.
Sonuç ve Kontenjan: 10 Temmuz'da sadece puanlar değil, tercih döneminde hayati önem taşıyan kontenjan tabloları da yayımlanacak.