LGS ne zaman yapılacak? 2026 LGS tarihi değişti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı son açıklamalarla birlikte 2026 LGS takviminde beklenen değişiklik resmileşti. Sınavın Milli Takımımızın maçıyla çakışması nedeniyle adayların ve ailelerin mağduriyet yaşamaması adına tarih bir gün öne çekildi. Peki LGS ne zaman yapılacak?

Ekonomist
2026 LGS (Liselere Geçiş Sistemi) takvimi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yaptığı son açıklamayla birlikte netleşmiş oldu. Milli Takımımızın Dünya Kupası heyecanına engel olmamak adına yapılan tarih değişikliğiyle beraber, öğrencilerin ve velilerin takip etmesi gereken kritik takvim şu şekilde: 

2026 LGS Sınav ve Tercih Takvimi

İşlem AdıTarih
Başvuru Süreci23 Mart – 10 Nisan 2026
Okul Müdürlüğü Onayları13 Nisan 2026’ya kadar
Sınav Giriş Belgelerinin İlanı3 Haziran 2026
LGS Sınav Günü13 Haziran 2026 Cumartesi
Sonuçların Açıklanması10 Temmuz 2026
Tercih İşlemleri13 – 24 Temmuz 2026
Yerleştirme Sonuçları ve Boş Kontenjanlar5 Ağustos 2026
1. ve 2. Nakil Süreçleri5 – 14 Ağustos 2026

Başvuru ve Sınav Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Elektronik Başvuru: Başvurular veliler tarafından e-Okul üzerinden yapılacak. Okul müdürlüklerinin 13 Nisan'a kadar onay vermesi gerektiği için bu süreci takip etmekte fayda var.

Giriş Belgesi: Sınav giriş belgeleri posta ile gönderilmeyecek, 3 Haziran'dan itibaren dijital ortamda erişime açılacak.

 

Sınav Günü Değişikliği: Bakanlığın sınavı 13 Haziran Cumartesi gününe alması, hem sınav stresini bir gün erken bitirecek hem de 14 Haziran sabahı saat 07.00'deki milli maç heyecanının bölünmesini engelleyecektir.

Sonuç ve Kontenjan: 10 Temmuz'da sadece puanlar değil, tercih döneminde hayati önem taşıyan kontenjan tabloları da yayımlanacak.
