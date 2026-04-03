LGS sınav tarihi değişti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın, Dünya Kupası'ndaki milli maç sebebiyle 13 Haziran Cumartesi gününe alındığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, LGS merkezi sınavının kamuoyuna duyurulan tarihinin 14 Haziran Pazar günü olduğu anımsatılarak, 2026 FIFA Dünya Kupası maç takvimine göre A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya milli takımıyla aynı tarihte Türkiye saatiyle 07.00'de oynayacağı müsabaka sonrasında, ülke genelindeki olası kutlama etkinliklerinden doğabilecek hareketlilik, yüksek ses ve trafik yoğunluğu gibi durumların, öğrencilerin odaklanmalarını ve sınav uygulamasının sağlıklı biçimde yürütülmesini etkileyebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu hususlar doğrultusunda, 2026 yılı LGS kapsamındaki merkezi sınavın, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılması kararlaştırılmıştır. Merkezi sınavda yer alan oturum saatlerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış olup birinci oturum (Sözel Bölüm) saat 09.30, ikinci oturum (Sayısal Bölüm) ise saat 11.30'da başlayacaktır. Diğer yandan, öğrencilerimizin sınav öncesi süreçlerden etkilenmemesi adına sınavın gerçekleşeceği okul ve kurumlarda fiziki hazırlıkların tamamlanması amacıyla 12 Haziran 2026 Cuma günü örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilecek ve bu tarihte öğretmenler 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Öğrencilerimizin emek ve gayretlerinin karşılığını en sağlıklı ve güvenli koşullarda alabilmeleri için süreç Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar dileriz."