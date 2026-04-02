YKS ne zaman, tarih değişti mi? 2026 YKS sınav yerleri ne zaman duyurulacak?

"YKS Ertelenecek mi?" Sorusu Gündemde

Sınav takviminin dev futbol organizasyonuyla çakışması, sosyal medyada ve adaylar arasında "Sınav ertelenir mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Ancak şu an için ÖSYM cephesinden sınav tarihlerinde bir değişikliğe gidileceğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Mevcut durumda sınavın ilan edilen tarihlerde yapılması bekleniyor.

Adaylar İçin Kritik Uyarılar

Dünya Kupası nedeniyle oluşabilecek kalabalık, kutlamalar veya ulaşım yoğunluğu gibi ihtimaller göz önünde bulundurulduğunda, adayların sınav merkezlerine gidiş planlarını her zamankinden daha dikkatli yapmaları öneriliyor. Özellikle büyükşehirlerde maç günü trafiği ve sosyal hareketliliğin sınav sabahını etkilememesi için resmi duyuruların yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor.