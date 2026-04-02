YKS ne zaman, tarih değişti mi? 2026 YKS sınav yerleri ne zaman duyurulacak?

Akademik kariyer hedefleyen öğrencilerin ders çalışma programlarını netleştirmesi adına kritik öneme sahip olan sınav tarihleri, aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanıyla aynı döneme denk geliyor.
Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimi ile 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanının aynı döneme denk gelmesi, bu yılki sınav sürecini benzersiz bir atmosfere taşıdı. ÖSYM tarafından paylaşılan resmi takvime göre sınav maratonu 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olsa da, aynı gün sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nın maçı adaylar ve veliler arasında büyük bir merak uyandırdı.
YKS 2026 Sınav Takvimi ve Oturum Detayları
ÖSYM'nin mevcut planlamasına göre sınav oturumları şu saatlerde başlayacak:
20 Haziran 2026 Cumartesi (10.15): TYT – Temel Yeterlilik Testi
21 Haziran 2026 Pazar (10.15): AYT – Alan Yeterlilik Testleri
21 Haziran 2026 Pazar (15.45): YDT – Yabancı Dil Testi
Sınav Günü Milli Heyecan: Türkiye – Paraguay
Dünya Kupası grup aşamasında kritik bir öneme sahip olan Türkiye – Paraguay karşılaşmasının, sınavın ilk oturumu olan TYT ile aynı gün (20 Haziran) oynanacak olması dikkat çekiyor. Sınav sabahı adayların akademik geleceği için ter dökeceği saatlerde, akşam ise tüm Türkiye'nin kalbi milli maç için atacak. Bu durum, özellikle sınav sonrası motivasyon ve şehirlerdeki genel hareketlilik açısından önemli bir etken olarak görülüyor.
"YKS Ertelenecek mi?" Sorusu Gündemde
Sınav takviminin dev futbol organizasyonuyla çakışması, sosyal medyada ve adaylar arasında "Sınav ertelenir mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Ancak şu an için ÖSYM cephesinden sınav tarihlerinde bir değişikliğe gidileceğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Mevcut durumda sınavın ilan edilen tarihlerde yapılması bekleniyor.
Adaylar İçin Kritik Uyarılar
Dünya Kupası nedeniyle oluşabilecek kalabalık, kutlamalar veya ulaşım yoğunluğu gibi ihtimaller göz önünde bulundurulduğunda, adayların sınav merkezlerine gidiş planlarını her zamankinden daha dikkatli yapmaları öneriliyor. Özellikle büyükşehirlerde maç günü trafiği ve sosyal hareketliliğin sınav sabahını etkilememesi için resmi duyuruların yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor.