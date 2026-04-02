ARA
DOLAR
44,59
0,03%
DOLAR
EURO
51,59
0,25%
EURO
ALTIN
6753,00
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Eğitim
YKS ne zaman, tarih değişti mi? 2026 YKS sınav yerleri ne zaman duyurulacak?

Milyonlarca adayın geleceğini şekillendirecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı için geri sayım sürerken, ÖSYM tarafından belirlenen takvim bu yıl oldukça sıra dışı bir detayla öne çıkıyor. Peki YKS ne zaman, tarih değişti mi? 2026 YKS sınav yerleri ne zaman duyurulacak?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Akademik kariyer hedefleyen öğrencilerin ders çalışma programlarını netleştirmesi adına kritik öneme sahip olan sınav tarihleri, aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanıyla aynı döneme denk geliyor. 

Milyonlarca adayın geleceğini belirleyecek olan 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) takvimi ile 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanının aynı döneme denk gelmesi, bu yılki sınav sürecini benzersiz bir atmosfere taşıdı. ÖSYM tarafından paylaşılan resmi takvime göre sınav maratonu 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olsa da, aynı gün sahaya çıkacak olan A Milli Futbol Takımı'nın maçı adaylar ve veliler arasında büyük bir merak uyandırdı.

YKS 2026 Sınav Takvimi ve Oturum Detayları

ÖSYM'nin mevcut planlamasına göre sınav oturumları şu saatlerde başlayacak:

20 Haziran 2026 Cumartesi (10.15): TYT – Temel Yeterlilik Testi

21 Haziran 2026 Pazar (10.15): AYT – Alan Yeterlilik Testleri

21 Haziran 2026 Pazar (15.45): YDT – Yabancı Dil Testi

Sınav Günü Milli Heyecan: Türkiye – Paraguay

Dünya Kupası grup aşamasında kritik bir öneme sahip olan Türkiye – Paraguay karşılaşmasının, sınavın ilk oturumu olan TYT ile aynı gün (20 Haziran) oynanacak olması dikkat çekiyor. Sınav sabahı adayların akademik geleceği için ter dökeceği saatlerde, akşam ise tüm Türkiye'nin kalbi milli maç için atacak. Bu durum, özellikle sınav sonrası motivasyon ve şehirlerdeki genel hareketlilik açısından önemli bir etken olarak görülüyor.

 

"YKS Ertelenecek mi?" Sorusu Gündemde

Sınav takviminin dev futbol organizasyonuyla çakışması, sosyal medyada ve adaylar arasında "Sınav ertelenir mi?" sorusunu beraberinde getirdi. Ancak şu an için ÖSYM cephesinden sınav tarihlerinde bir değişikliğe gidileceğine dair resmi bir açıklama gelmedi. Mevcut durumda sınavın ilan edilen tarihlerde yapılması bekleniyor.

Adaylar İçin Kritik Uyarılar

Dünya Kupası nedeniyle oluşabilecek kalabalık, kutlamalar veya ulaşım yoğunluğu gibi ihtimaller göz önünde bulundurulduğunda, adayların sınav merkezlerine gidiş planlarını her zamankinden daha dikkatli yapmaları öneriliyor. Özellikle büyükşehirlerde maç günü trafiği ve sosyal hareketliliğin sınav sabahını etkilememesi için resmi duyuruların yakından takip edilmesi büyük önem taşıyor.
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL