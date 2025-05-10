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Ülker CEO'sundan bilanço yorumu

Ülker Bisküvi, 2025'in ilk çeyreğini 27 milyar lira ciroyla tamamladı.

10 Mayıs 2025 | 00:55
Son Güncellenme: 10 Mayıs 2025 | 01:34
Ülker CEO'sundan bilanço yorumu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı. Buna göre, Ülker Bisküvi yılın ilk çeyreğinde 27 milyar lira ciro elde etti. Aynı dönemde yüzde 20,3 oranında Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) marjına ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Özgür Kölükfakı, jeopolitik ve ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde dahi istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini aktardı.

Kölükfakı, "Yılın ilk çeyreğini 27 milyar lira ciro ile tamamladık. Türkiye ekonomisine istihdamımızla, üretimimizle, ihracatımızla katkı sağlamaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sürdürülebilirliğin iş yapış biçimlerinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Kölükfakı, "Yaptığımız çalışmalar ulusal ve uluslararası platformlarda da endeks birincilikleri ve ödüllerle takdir görüyor. İnovasyon sektörümüz için vazgeçilmez. Değişen tüketici tercihleri ve dinamik pazar koşullarına uyum sağlamak için çalışıyoruz. Tüketici davranışlarını, trendleri, atıştırmalık tüketimindeki yeni motivasyonları analiz ediyor, iki AR-GE merkezimizde yenilikçi ürünler geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kölükfakı, artan gıda talebine yanıt olarak sürdürülebilir tarım ve ham madde tedarikiyle birlikte ileri veri analitiği, otomasyon ve yapay zeka destekli çözümler kullandıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki dönemde de benzer teknolojileri sistemimize entegre etmeye devam ederek, operasyonel mükemmellik hedefimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Türkiye'de sektörümüzün lideriyiz. Suudi Arabistan ve Mısır’da bisküvi pazarında lider konumdayız. Kazakistan ve Orta Asya’da büyümemiz sürüyor. Ülkemize ve paydaşlarımıza katkı sağlamaya devam edeceğiz."

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