Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan

Dev holdinglerin 2026 planları

Dev holdinglerin 2026 planları

2026’ya girerken küresel ekonomi, belirsizliğin ‘yeni normal’ olduğu bir dönemden geçiyor. Jeopolitik gerilimlerden ticaret politikalarındaki sertleşmeye, küreselleşmenin geri çekilmesinden finansal koşullardaki sıkılaşmaya uzanan çok sayıda risk, şirket stratejilerini yeniden şekillendiriyor. Küresel ekonomide taşlar yeniden dizilirken, Türkiye’nin büyük holdingleri de yeni bir denge arayışında.

Holdinglere liderlik eden yöneticiler; kontrol edilemeyen jeopolitik risklere ve yapay zekanın yarattığı kırılmalara karşı nitelikli insan kaynağı, operasyonel çeviklik ve katma değerli üretime odaklanmak gerektiğini düşünüyor. Diğer taraftan finansal dayanıklılık, likidite yönetimi ve borçluluğun kontrol altında tutulması, belirsizliğin arttığı bir ortamda büyümenin ön koşulu olarak öne çıkıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

Ayşegül Sakarya Pehlivan
