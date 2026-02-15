ARA
Ekonomist'te bu hafta (15 - 28 Şubat 2026)

DEV HOLDİNGLERİN 2026 PLANLARI
PANO
İŞ’TE İZ BIRAKANLAR
İş dünyasındaki son terfi ve atamalar...

FİNANS KORİDORU
“KOBİ’lerin zaman, maliyet ve operasyonel yüklerini azaltıp verimliliklerini artıracağız”
ING Türkiye’de operasyonel dönüşüme liderlik edecek
Nilgün Şimşek Ata, TKYD’nin ilk kadın başkanı oldu
“Sağlık sigortası, ‘bütüncül bir risk yönetimi’ başlığı olarak ele alınmalı”

KAPAK KONUSU
GÖSTERGE
Gıda enflasyonu hesapları bozuyor
TCMB, 2026’ya ‘soğukkanlı’ başladı
İmalatta daralma 22’nci ayına girdi
Avrupa Birliği ile ticaret ‘STA’ engeline takılıyor
“Enerji ve gayrimenkule 400 milyon dolar yatıracağız”
Enerjide offshore atılımına hazırlanıyor
Altınmarka’dan 50 milyon dolarlık GES yatırımı
Perakende sektörü indirimle ayakta kaldı
Enflasyon bileti uçurunca 2026 ‘doğru konser’ yılı oldu
“Bakırda fiyatlar yukarı yönlü olacak”
Karlı zirvelerde doluluk yüzde 80’leri zorluyor

İŞ DÜNYASINDAN
Deprem bölgesine 130 milyon Euro’luk yatırım
Operasyonel büyümede Diyarbakır’ı merkeze aldı
Torunlar bu yıl 100 milyon ziyaretçi bekliyor
Yeni ürünüyle iki kat büyüyecek
Hedef İstanbul’da dünya devlerinin katıldığı gıda fuarı

PAZARLAMA İLETİŞİMİ
Çok yönlü etki yaratan kurumsal yaklaşımlar
Global marka olma yolunda

GİRİŞİM
Annelikten doğan gıda girişimi
TSKB ve GİRVAK’tan kalkınma odaklı rehberlik
KAGİDER’in beş yıllık sosyal etki karnesi

VERGİDE GÜNDEM
Beyan dönemi öncesi son hatırlatmalar

BORSA
Yabancı yatırımcılar BİST’te kalıcı olacak mı?
Şirketlerden gelen açıklamalar ve analist değerlendirmeleri...
Yatırımcıya Özel: Garanti BBVA ve Türkiye Sigorta’dan en son haberler ve analist tavsiyeleri...
Para piyasalarında analiz ve yatırım önerileri
Teknik Analiz Şirketlerin alım, satım aralıkları
Neden düştü? Niçin yükseldi?
Şirketlerin karnesi ve kapanış bilgileri
Sermaye & Temettü takvimi
BİST30
Hangi iki hissede öneriler güncellendi?

