Değişimi yönetmek, sürdürülebilir başarının sırrı

Değerli okurlar,
Geçen sayıda Kanada Başbakanı Mark Carney’in Davos’ta yaptığı konuşmaya atıfta bulunarak editör yazımın başlığını ‘Ya masada ya menüde olacağız’ şeklinde atmıştım. Dünyada yaşanan değişimlere ve bunun etkilerine değinmiştim.
15’incisini gerçekleştireceğimiz Uluslararası Ekonomi Zirvesi 2026’nın (UEZ 2026) ana teması da “Büyük Dönüşüm: Dayanıklı ve Sürdürülebilir Bir Küresel Sisteme Geçişin Pusulası” başlığını taşıyor. Açılışını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yapacağı zirve hakkındaki gelişmeleri https://uluslararasiekonomizirvesi.org adresinden takip edebilirsiniz. Zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın.
Burada iş dünyası açısından kritik soru şu: Şirketler menüde değil, masada olmak için ne yapıyor? Türkiye’nin önemli 20 holdinginin 2026 ajandasını derlediğimiz araştırma haberimizde bu sorunun yanıtı aradık.
Bu çalışmadan büyük grupların yöneticilerinin değerlendirmelerini dikkatle okumanızı öneririm. Örneğin Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü’nün yaptığı değerlendirmeyi dikkatinize sunuyorum: “Koşulların hızla değiştiği, belirsizliğin arttığı günümüz dünyasında, ‘değişimi yönetmek’ artık kurumlar için bir seçenek değil, sürdürülebilir başarının temel koşulu haline geldi.”
Yine EY-Parthenon’un bin 200 CEO ile yaptığı “CEO’nun Güveni ( CEO Outlook 2026)” araştırmasından çarpıcı bir not paylaşmak istiyorum. CEO Outlook 2026’ya göre, liderler daha yavaş büyüme ve artan maliyetlerle karşı karşıya kalırken, kendi ivmelerini ve dayanıklılıklarını oluşturup korumak için yetenek ve yapay zeka destekli verimliliğe daha fazla yatırım yapmaları gerekiyor.
Şirket yöneticileri, büyük dönüşüm sürecinde verimliliklerini artırmaya çalışken, yurt dışında yaşanan ve kendilerini doğrudan etkileyen gelişmeleri de yakından izliyor. Giriş haberinde de bu konuya değindik.
Haber müdürümüz Aram Ekin Duran’ın kaleme aldığı haberde Türkiye’nin en büyük dış ticaret ortağı olan Avrupa Birliği’nin Güney Amerika ülkeleri ve Hindistan ile imzaladığı Serbest Ticaret Anlaşmaları’nın (STA), Türkiye’ye etkilerini mercek altına aldık. İş dünyasının bu konudaki talepleri ve önerileri ekonomi yönetimi tarafından dikkatle gözden geçirilmeli. Özetle iş dünyası, toplam ihracatın yüzde 42’sini yaptığımız AB ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini ve STA’larda Türkiye’nin taraf olmasını talep ediyor ve öneriyor.
Şimdiden hayırlı bir Ramazan ayı geçirmenizi diliyorum.
Sağlıkla kalın.