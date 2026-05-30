Türkiye'de ilk kez deneniyor: Bu yöntemle rekolte arttı, 30 ülkeye gönderiliyor

"2024'te elma iç kurduyla mücadelede kimyasal kullanımını azaltmak amacıyla proje yaptık. 1600 dekarlık bir alanda Biyoteknik Mücadele Projesi gerçekleşti. Üreticilerimizin bahçelerine iç kurduyla mücadele için teller asıldı. 2026 yılında da Kalıntı Eylem Planı çerçevesinde yapılan projeyle de 560 dekarlık alanda uygulanıyor. Yani yaklaşık 2200 dekar alanda örnek proje uygulanıyor. Ekibimizle beraber bu sahalarda gözlem yapıyoruz. İncelemelerde tel asılı olan bahçelerde ergin kelebek miktarı 4-5 oluyor. Tel asılı olmayan bahçelerde kelebek miktarı 40-50'lere kadar çıkıyor."