Geçen hafta TL cinsinden varlıkları destekleyen ekonomi gündemiyle dolar/TL önce 7,70’lere kadar, sert şekilde düştü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yabancı bankalarla yapılan swap işlemlerinde limitleri artırmasına ilişkin 11 Kasım’daki açıklaması ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ekonomiye dair verdiği mesajların TL cinsi varlıkları desteklediği ifade ediliyor.

Bu hafta TCMB’nin faiz kararı kuru da etkileyecek. Teknik olarak kurun 7,82 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözleniyor.

Gelebilecek alımlarla kurdaki eğilimin yukarı yönlü hareketi durumunda 7,85, 7,88 ve 7,92 takip edilmesi gereken önemli direnç seviyeleri olarak gösteriliyor.

Olası satışlarla kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketinde 7,80, 7,77 ve 7,73 destek seviyeleri takip edilebilir.