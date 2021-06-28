Geçen hafta küresel piyasalarda dolar endeksi; FED Başkanı Powell ve FED üyelerinin yaptıkları güvercin tonda açıklamalarla birlikte kazançlarının bir kısmını geri verdi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde de benzer bir durum yaşandı. TL’nin ise dolar karşısında değer kazancıyla en iyi performans gösteren gelişen ülke para birimleri arasında olduğu kaydediliyor.

Geçen haftaya 8,77’lerden başlayan dolar/TL’de 8,70 seviyesi altına inildi ve 8,64’ler test edildi. Uzmanlara göre; teknik görünüme bakıldığında göstergeler kurun kısa vadede 8,50-8,80 bandında işlem görebileceğinin sinyalini veriyor.

Yukarı yönlü hareketin yeniden ön plana çıkması durumunda 8,80 seviyesi takip edilecek. Bu seviyenin aşılması durumunda 8,85 ve 8,90 seviyelerinin izleneceği, aşağıda ise 8,50 seviyesinin güçlü destek konumunda olduğu görüşü aktarılıyor.