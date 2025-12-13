Michelin yıldızlı lüks restoranları geride bırakan Türk tantunici

Guardian haberinde "Londra’nın en iyi restoranlarını sıralayan bir listede, The Ledbury, Ikoyi ya da The Ritz gibi Michelin yıldızlı klasik isimleri görmeyi beklersiniz. Ancak bu gastronomi devlerinin arasında, kuzey Londra’nın derinliklerinde saklanmış mütevazı bir salon da üst sıralarda yer alıyor. Türkiye’nin güney kıyısındaki Mersin’in sokak lezzetlerinde uzmanlaşan küçük bir Türk lokantası olan Neco Tantuni, başkentte iyi lezzetler arayanların adeta kutsal kitabı hâline gelen popüler gastronomi dergisi Vittles tarafından Londra’nın dördüncü en iyi restoranı seçildi" diyor.

Guardian, makalesinde şu notları paylaşmış:

"Restorana adını veren tantuni (£5), sadeliğiyle öne çıkan bir lezzet. Et (kuzu ya da tavuk), yumuşak ve sulu kalması için önce buharda pişiriliyor, ardından baharat ve yağın yavaş yavaş eklendiği dev bir tavaya alınıyor. Etli karışım fokurdamaya başladığında, ev yapımı lavaşlar tüm aromayı içine çekmesi için tavanın üzerine seriliyor. İncecik doğranmış soğanlar ve bir tutam maydanoz, lavaşın içine eklenip aromatik etle buluşturuluyor. Sıkıca sarılan tantuni genellikle limon sıkılarak ya da turşuyla birlikte yeniyor. Ortaya çıkan sonuç; sumak dokunuşları, keskin soğan aroması ve paprika ile zenginleştirilmiş kırmızı yağın bir araya geldiği güçlü bir lezzet patlaması".

"Menüde ayrıca yoğurtlu tantuni (£12) de var. Vittles’ın editörü Jonathan Nunn, bu yemeği “Londra’daki nadir kusursuz, not düşmeye gerek bırakmayan tabaklardan biri” olarak tanımlıyor.

"Tatlıya yer kalırsa, Neco Tantuni’nin künefesi (£8) de oldukça iddialı. Diğer birçok mekâna kıyasla daha az şerbet kullanılması, tatlının daha yoğun, daha fındıksı ve daha hafif bir lezzet sunmasını sağlıyor".

3 MICHELİN YILDIZLI RESTORANLARI GEÇTİ

"Neco Tantuni, üç Michelin yıldızına sahip Core ve The Ledbury gibi restoranları geride bırakarak listede üst sıralara yerleşti. İlk üçte ise Michelin yıldızlı şef Stephen Williams’ın yönettiği 40 Maltby Street, The Ritz ve modern Fransız restoranı Planque bulunuyor"

"İki kişi Neco Tantuni’den 25 sterlinin altına tıka basa doymuş şekilde çıkabilirken, The Ritz’te beş aşamalı tadım menüsü 199 sterlinden başlıyor; Planque’te küçük tabakların fiyatı ise 30 sterlini aşabiliyor"

"Listenin ilk 10’unda yer alan pek çok restoranın mutfağını Michelin yıldızlı geçmişe sahip şefler yönetirken, Neco Tantuni’nin baş şefi Hafîze Kaya böyle bir eğitimden gelmiyor. Eren Kaya “Dükkânımızla ve annemizle inanılmaz gurur duyuyorum" diyor.

