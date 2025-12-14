ARA
  • Taste Atlas dünyanın en iyi 100 tatlısını seçti: İlk 10'da 3 Türk tatlısı var

Taste Atlas dünyanın en iyi 100 tatlısını seçti: İlk 10'da 3 Türk tatlısı var

Taste Atlas, dünyanın dört bir yanından tatlıları mercek altına aldığı “En İyi 100 Tatlı” listesini açıkladı. 97.422 geçerli kullanıcı oyu ve veri tabanındaki 2.274 farklı tatlı değerlendirilerek hazırlanan listede Türk tarifleri dikkat çekiyor.


Son Güncellenme:
Taste Atlas dünyanın en iyi 100 tatlısını seçti: İlk 10'da 3 Türk tatlısı var

Listenin zirvesinde 1 Türk tatlısı yer alırken, ilk 10’da toplam 3 Türk tarifi kendine yer buldu. İlk 100 tatlı arasında toplam 7 Türk tatlısı bulunuyor. İşte ilk 10 ve en iyiler listesine giren 7 Türk tatlısı:

1 Antakya künefesi / Türkiye

Antakya künefesi / Türkiye

Listenin zirvesinde Antakya künefesi yer alıyor. Taste Atlas, "Bu nefis tatlı, 2006 yılında Coğrafi İşaret Koruma Sertifikası'nı aldı" notunu da eklemiş. 

2 Cornish kaymaklı dondurması / İngiltere

Cornish kaymaklı dondurması / İngiltere

3 Gelato al pistacchio / İtalya

Gelato al pistacchio / İtalya

4 Strudel (Trentino-Alto Adige) / İtalya

Strudel (Trentino-Alto Adige) / İtalya

5 Gaziantep baklavası / Türkiye

Gaziantep baklavası / Türkiye

İlk 10'a giren bir diğer tarif de Gaziantep Baklavası. Taste Atlas, "Aslen Osmanlı mirası olan baklava, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı sultanlarının ana ikametgahı olan Topkapı Sarayı'ndaki pastacıların en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir" notunu düşmüş. 

6 Fıstıklı sarma / Türkiye

Fıstıklı sarma / Türkiye

Fıstıklı sarma da 6. sıradan ilk 10'a girdi. 

7 Tembleque / Porto Riko

Tembleque / Porto Riko

8 Sweet crêpes (Crêpes sucrées) / Fransa

Sweet crêpes (Crêpes sucrées) / Fransa

9 Tinginys / Litvanya

Tinginys / Litvanya

10 Pão de Ló de Ovar / Portekiz

Pão de Ló de Ovar / Portekiz

11 21. sırada Maraş dondurması

21. sırada Maraş dondurması

Taste Atlas, "Türk dondurmasının kökeninin Maraş kentine dayandığı kabul edilir; adını da buradan alır. Onu diğer dondurma türlerinden ayıran en belirgin özellikler ise erimeye karşı yüksek direnci ile oldukça yoğun ve çiğnenebilir (sakızımsı) dokusudur" notunu düşmüş. 
 

12 45. sırada fırın sütlaç var

45. sırada fırın sütlaç var

Dünyanın en iyi 100 tarifi arasına giren bir diğer Türk tarifi fırın sütlaç oldu. 

Taste Atlas, "Bu Türk mutfağına özgü fırınlanmış sütlaç, su, süt, şeker, pirinç ve pirinç unu ile hazırlanır. Basit ve hafif bir tatlı olan sütlacın kökenlerinin Osmanlı mutfağına dayandığı söylenir" diyor. 

13 70. sırada kazandibi var

70. sırada kazandibi var

En iyiler listesine giren bir diğer Türk tarifi de kazandibi.

Taste Atlas, tarifinin geçmişinin Osmanlı dönemine kadar uzandığını yazmış. 

14 77. sırada baklava var

77. sırada baklava var

En iyiler listesine giren son Türk tarifi de baklava oldu. 
