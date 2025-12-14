Listenin zirvesinde 1 Türk tatlısı yer alırken, ilk 10’da toplam 3 Türk tarifi kendine yer buldu. İlk 100 tatlı arasında toplam 7 Türk tatlısı bulunuyor. İşte ilk 10 ve en iyiler listesine giren 7 Türk tatlısı:
1 Antakya künefesi / Türkiye
Listenin zirvesinde Antakya künefesi yer alıyor. Taste Atlas, "Bu nefis tatlı, 2006 yılında Coğrafi İşaret Koruma Sertifikası'nı aldı" notunu da eklemiş.
5 Gaziantep baklavası / Türkiye
İlk 10'a giren bir diğer tarif de Gaziantep Baklavası. Taste Atlas, "Aslen Osmanlı mirası olan baklava, 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Osmanlı sultanlarının ana ikametgahı olan Topkapı Sarayı'ndaki pastacıların en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilir" notunu düşmüş.
11 21. sırada Maraş dondurması
Taste Atlas, "Türk dondurmasının kökeninin Maraş kentine dayandığı kabul edilir; adını da buradan alır. Onu diğer dondurma türlerinden ayıran en belirgin özellikler ise erimeye karşı yüksek direnci ile oldukça yoğun ve çiğnenebilir (sakızımsı) dokusudur" notunu düşmüş.
12 45. sırada fırın sütlaç var
Dünyanın en iyi 100 tarifi arasına giren bir diğer Türk tarifi fırın sütlaç oldu.
Taste Atlas, "Bu Türk mutfağına özgü fırınlanmış sütlaç, su, süt, şeker, pirinç ve pirinç unu ile hazırlanır. Basit ve hafif bir tatlı olan sütlacın kökenlerinin Osmanlı mutfağına dayandığı söylenir" diyor.
13 70. sırada kazandibi var
En iyiler listesine giren bir diğer Türk tarifi de kazandibi.
Taste Atlas, tarifinin geçmişinin Osmanlı dönemine kadar uzandığını yazmış.