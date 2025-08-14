Ekos Elektrik'ten bedelsiz sermaye artırımı açıklaması var

Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 23/07/2025 tarihli kararı ile; Şirketimizin 280.000.000 TL değerindeki ödenmiş sermayesinin 1.200.000.000 TL değerindeki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 1.120.000.000 TL'ye arttırılmasına (%300 oranında), bu arttırılan 840.000.000 TL'nin tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına ve iç kaynaklardan karşılanacak olan 840.000.000 TL değerindeki sermaye artışının, 749.108.728,16 TL'sinin hisse senedi ihraç primleri hesabından ve geriye kalan 90.891.271,84 TL'lik artırımın da sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından karşılanmasına karar verilmiştir. Bu husus yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır.

Gelinen aşamada, planlanan bu sermaye artırımı kapsamında sermaye artırımına konu iç kaynakların Şirketimizin sermaye hesabına aktarıldığı anlaşılmaktadır.

Bu doğrultuda, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 13/08/2025 tarihli kararı ile; sermaye artırımı kapsamında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesine ilişkin tadil metninin kabul edilmesine ve tadil metnine uygun görüş verilmesi ve ayrıca ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, anılan bu iç kaynaklardan sermaye artırım sürecinde başta SPK başvurusu olmak üzere süreç hakkındaki gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.

