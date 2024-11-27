Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'den bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 820,81031) ile ilgili SPK onayı ve hak kullanım tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 29 Kasım. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 500.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 445.700.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1644 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte sunulmuştur.445.700.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 29.11.2024 olarak belirlenmiştir.