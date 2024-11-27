ARA
DOLAR
34,66
0,04%
DOLAR
EURO
36,50
0,33%
EURO
GRAM ALTIN
2952,69
0,73%
GRAM ALTIN
BIST 100
9660,69
0,25%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu

Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş. SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında. Bedelsiz tarihi bugün belli oldu.

27 Kasım 2024 | 16:07
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu

Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş.'den bugün KAP'a bedelsiz sermaye artırımı (Yüzde 820,81031) ile ilgili SPK onayı ve hak kullanım tarihi hakkında açıklama yaptı. Buna göre bedelsiz pay alma hakkı kullanım  başlangıç tarihi 29 Kasım. Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:
Şirketimiz sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 500.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 445.700.000 TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.11.2024 tarih ve 60/1644 sayılı kararı ile onaylanmış olup, onaylı İhraç Belgesi ve Tadil Metni ekte sunulmuştur.445.700.000 TL nominal değerli paylar için bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 29.11.2024 olarak belirlenmiştir.

İlgili Haberler
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
0
  • ALTIN GRAM - TL 2951,94 0,7%
  • ALTIN ONS 2649,21 0,66%
  • BIST 100 9650,88 0,15%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,522 -1,012%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40616 -0,03626%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 113,25 7,3945%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,6576 0,0363%
  • EURO/DOLAR 1,0532 0,4842%
  • EURO/TURK LIRASI 36,5002 0,3255%
  • STERLIN/DOLAR 1,26299 0,57255%
Borsa Haberleri
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
GERİ
İLERİ
Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş Başkanlığı'ndan istifa etti
Kocaer Çelik (KCAER) bedelsiz tarihi belli oldu
Bossa Ticaret’ten olağandışı fiyat ve miktar hareketi hakkında açıklama
Matriks (MTRKS) bedelsiz tarihi belli oldu
YEO Teknoloji (YEOTK) yeni yatırımını duyurdu
Borsa İstanbul’dan 3 hissede tedbir kararı
Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Borsada dün geri alım yapan 11 şirket
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda öne çıkan 17 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
Borsada bugün 6 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Borsada bugün bir şirket bedelli sermaye artırımı yapacak
Bir şirketten daha SPK'ya bedelsiz başvurusu var
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL