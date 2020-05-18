Dolar tarafında net bir yönün şimdilik netleşmemiş olduğu ve Avrupa Birliği’nin koronavirüs salgınında olası bir ikinci dalgaya karşı tüm üye ülkelerin hazırlık seviyelerini artırması gerektiğini bildirdiği takip edildi.

Doların majör para birimleri karşısında değer kaybettiği gözlenirken Euro/dolar paritesi, 1,08 seviyesindeki hareketini sürdürüyor.

Paritenin 1,0840 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. 1,0870 direnç seviyesinin altında kalmaya devam etmesi durumunda sırası ile 1,0810, 1,0770 ve 1,0740 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleri olarak gösteriliyor.

Paritenin yukarı yönlü harekete geçilmesi durumunda ise 1,0870, 1,0900 ve 1,0930 direnç seviyeleri takip edilebilir.