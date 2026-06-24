Teknolojiye kısa bir mola: Ailelerin "dijital detoks" kampı yoğun ilgi görüyor

Kampta ailelerin doğayla iç içe vakit geçirdiğini söyleyen Turan, "Ailelerin kendi içlerinde kaliteli zaman geçirmeleri çok önemli. Daha organik ilişkiler geliştirerek ve daha güçlü bağlar kurarak hem çocuklarımız hem de kendimiz için daha sağlıklı bir gelecek inşa edebiliriz. Dijital dünyaya kısa süreli ara vermenin, daha mutlu ve daha müreffeh bir gelecek açısından son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.