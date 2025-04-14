Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket

Borsa İstanbul'da yeni haftada temettü dağıtması bugün itibarıyla kesinleşmiş 5 şirket var. Ancak bu sayının artması muhtemel çünkü temettü teklifini duyuran bazı şirketlerde de genel kurullar yeni haftada yapılacak. Dolayısıyla temettü dağıtan şirket sayısının artması muhtemel. Şu an itibarıyla hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket ise şöyle: