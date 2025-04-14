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Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket

Borsa İstanbul'da 14-18 Nisan haftası temettü dağıtması kesinleşmiş şu an (14 Nisan) itibarıyla 5 şirket bulunuyor.

12 Nisan 2025 | 00:01
Son Güncellenme: 14 Nisan 2025 | 15:24
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket

Borsa İstanbul'da yeni haftada temettü dağıtması bugün itibarıyla kesinleşmiş 5 şirket var. Ancak bu sayının artması muhtemel çünkü temettü teklifini duyuran bazı şirketlerde de genel kurullar yeni haftada yapılacak. Dolayısıyla temettü dağıtan şirket sayısının artması muhtemel. Şu an itibarıyla hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 5 şirket ise şöyle:

1 ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (ALBRK, ALK)

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. (ALBRK, ALK) Pay başına brüt 0,1724180 TL, net 0,1465553 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Nisan, ödeme tarihi 17 Nisan

2 VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. (VAKKO)

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. (VAKKO) Pay başına brüt 4 TL, net 3,4 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Nisan, ödeme tarihi 17 Nisan

3 YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO) Pay başına net 7 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Nisan, ödeme tarihi 17 Nisan.

4 ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI)

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. (ENKAI) Pay başına brüt 2 TL, net 1,7 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 16 Nisan, ödeme tarihi ise 18 Nisan 2025.

5 SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SELEC)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (SELEC) Pay başına brüt 0,40 TL, net 0,34 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 17 Nisan, ödeme tarihi ise 21 Nisan 2025.
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