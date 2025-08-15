Hisselerin üçte ikisini sattı, portföyünün yıldızını azalttı

Financial Times'ın haberine göre nisan-haziran döneminde 20 milyon hisse satan şirket, elindeki Apple hisselerini 280 milyona düşürdü. Bu payın toplam değeri 57,4 milyar dolar olarak hesaplandı.

Berkshire, 2024’ün üçüncü çeyreğinden bu yana Apple hissesi satmamıştı.

Daha önceki satışlarla birlikte Buffett, 2016’da yatırım yapmaya başladığı Apple’daki payını üçte ikiden fazla azalttı. Hisse satışlarından elde edilen gelir ağırlıklı olarak kısa vadeli ABD Hazine tahvillerine yatırıldı ve şirketin nakit varlığı rekor seviyeye çıktı.

Apple, hala Berkshire’ın 268 milyar dolarlık hisse portföyünde en büyük payı oluşturuyor.

Berkshire hissedarları, satışların temel nedeninin Apple’ın yüksek değerlemesi olduğunu belirtti. Şirketin büyüme hızının bu değerlemeyi desteklemediği ifade edildi.

Satışlar, Apple hisselerinin 2024 sonundan itibaren yüzde 30’dan fazla değer kaybettiği dönemde gerçekleşti. Ancak CEO Tim Cook’un ABD’ye yatırım sözü vermesi sonrası, hisseler bu ay yüzde 12 yükseldi.

Berkshire Hathway başka hangi hisseleri sattı?

Apple hisselerinin elden çıkarılması, Berkshire’ın bu dönemdeki toplam 6,9 milyar dolarlık hisse satışlarının büyük kısmını oluşturdu. Şirket ayrıca Bank of America hissesi sattı ve T-Mobile’daki pozisyonunu tamamen kapattı. İkinci çeyrekteki satışlar Berkshire’a 4,2 milyar dolarlık yatırım karı sağladı.

Berkshire Hathway hangi hisseleri aldı?

Aynı dönemde 3,9 milyar dolarlık hisse alımı yapan Berkshire, Chevron, Domino’s Pizza ve Constellation Brands’taki pozisyonlarını artırdı. Ayrıca ABD’li konut üreticileri Lennar ve DR Horton ile çelik üreticisi Nucor hisseleri aldı. Bu şirketlerdeki yatırımlar ikinci çeyrekte de devam etti. Berkshire, ikinci çeyrekte ABD’li sağlık sigortacısı UnitedHealth’e de yatırım yaptı.