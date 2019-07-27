İkinci çeyrek bilançoları nasıl gelecek
İkinci çeyrekte ekonomideki zayıf performans sürdü, azalan satın alma gücü tüketici talebini olumsuz etkiledi.
Bu dönemde finans dışı şirketlerin kârlılığının çeyreklik iyileşmeye rağmen geçen yıla göre zayıf kalması, ciroların sınırlı büyümesi bekleniyor.
Banka kârlarında da daralma öngörülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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