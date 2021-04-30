Avrupa borsaları, Avro Bölgesi’nin bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme verilerinin açıklanmasının ardından haftayı düşüşle tamamladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri nedeniyle Avro Bölgesi, 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 0,6 daralarak çift dipli resesyona girdi.

Avrupa ekonomisinin dinamosu olarak görülen Alman ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,7 daralırken, İtalyan ekonomisi yüzde 0,4, İspanyol ekonomisi yüzde 0,5 ve Portekiz ekonomisi yüzde 3,3 küçüldü.

Öte yandan AB’nin en büyük ikinci ekonomisi konumunda olan Fransa ise 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyüdü.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,31 değer kaybederek 437,39 puana geriledi.

Almanya’da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 düşerek 15.135,91 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 değer kaybıyla 6.269,48 puana ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,56 gerileyerek 24.141,16 puana indi.

Öte yandan İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 artarak 6.696,81 puana yükseldi.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.50 itibarıyla yüzde 0,726’lık düşüşle 1,203 seviyesinde bulunuyor.