Kocaer Çelik'ten bilanço değerlendirmesi

Kocaer Çelik'ten yapılan açıklamada şirketin katma değerli ürün üretimine odaklanan stratejiyle bu ürünlerin toplam satışlar içindeki payının geçen yılın aynı dönemindeki %38 seviyesinden %47’ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada şirketin satışlarının %78’ini yurt dışına gerçekleştirdiği; 1 Ocak- 30 Haziran 2025 döneminde 10 milyar 515 milyon TL net hasılat elde ettiği belirtildi.

Açıklamada 2025 yılının ilk yarısında brüt kârın geçen yılın aynı dönemine göre %12 artarak 2,16 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği; esas faaliyet kârının ise %42 artışla 1,24 milyar TL’ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada "Kârlılığın korunmasında; yüksek katma değerli ürünlerin toplam satışlar içindeki payının artması, fabrikalardaki modernizasyon yatırımlarının devreye alınması, geniş ve niş ürün portföyü ile farklı coğrafyalarda alternatif pazar yaratma kabiliyeti belirleyici oldu" denildi.

Şirketin açıklamasında "Bu dönemde düzeltilmiş FAVÖK %8 artışla 1,50 milyar TL seviyesine ulaştı. Küresel pazardaki zorluklara ve fiyat baskılarına rağmen, Kocaer Çelik %14 FAVÖK marjını her iki çeyrekte de koruyarak operasyonel verimliliğini ortaya koydu. Küresel ölçekteki dalgalanmaları, alternatif pazarlardaki yeni kazanımlarla yöneten şirket, 2025 yılının ilk yarısında net kârını geçen yıla göre %101 artırarak 389 milyon TL’ye yükseltti" denildi.

Açıklama şöyle devam ediyor:

Son iki yıl içinde tamamlanan revizyon ve yeni makine-teçhizat yatırımlarının ardından, Aliağa’daki üç çelik profil fabrikasından ikisinde yatırım ihtiyacı azaldı. Bu doğrultuda, 2025 yılının ilk yarısında, enerji segmenti hariç yatırım harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre %36 azalarak 203,2 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. Azalan yatırım harcamaları ve disiplinli işletme sermayesi yönetimi neticesinde, toplam finansal borçlar 2024 yıl sonuna göre gerilerken net finansal borcun FAVÖK’e oranı 1,1x seviyesinde korundu. Güçlü operasyonel performans ve etkin finansman yönetimi sayesinde, kar marjları geçen senenin aynı dönemine göre önemli oranda arttı.

Kocaer Çelik’ten Jeotermal ve Güneş Enerjisinde Stratejik Yatırımlar

Kocaer Çelik’in %99 iştiraki olan Kocaer Enerji, başta jeotermal ve güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji alanındaki yatırımlarını planlandığı şekilde sürdürüyor. Aydın’da bulunan 10.844 hektarlık ruhsat sahasında yer alan 24 MW kapasiteli Jeotermal Enerji Santrali (JES) yatırımının ilk fazı devam etmekte olup, sondaj verilerine bağlı olarak 2026 yılının sonlarına doğru devreye alınması hedefleniyor. İlk fazdan elde edilecek elektrik enerjisinin %20’si, mevcut çatı üstü GES’lerle birlikte şirketin tüm elektrik ihtiyacını karşılayacak; kalan %80’lik temiz enerji kapasitesinin ise satışa sunulması planlanıyor.